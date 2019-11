Asia Argento | lo zoom rivela un dettaglio hot

“Ma che ci fai vedere…”. Asia Argento in slip - tutto in primo piano. Ma i fan - indignati - la bastonano : Asia Argento continua a provocare. Ma la foto che la figlia di Dario Argento ha postato sui social ha sollevato molte polemiche. Dopo la morte del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie nel caso Jimmy Bennet e l’allontanamento da X Factor, la storia di passione con Fabrizio Corona, la bella Asia Argento torna a far discutere. Certo, non è facile la vita per una donna che si trova a dover sopportare il suicidio del compagno e l’accusa ...

“Ma che belli!”. Asia Argento - ecco Anna Lou e Nicola : tutti pazzi per la foto dei figli : L’ultimo anno di vita di Asia Argento è stato poco felice a causa del decesso del suo compagno Anthony Bourdain e delle accuse di molestie sessuali. Ora, il periodo più buio è stato messo alle spalle e l’attrice è pronta a rimettersi in gioco nel reality show ‘Pechino Express’. Qui gareggerà insieme a Vera Gemma formando la coppia ‘Le figlie d’Arte’. Prima di fiondarsi sul programma di Rai 2, la donna ha voluto soffermarsi sulla sua famiglia ...

Baci e abbracci per le vie di Roma tra Asia Argento e Andrea Preti : Il settimanale “Chi” ha pizzicao per le vie di Roma Asia Argento e Andrea Preti ma lui assicura: “E’ solo amicizia”. Ma a vederli così abbracciati e affiatati, viene da pensare che tra di loroci sia qualcosa di più, mentre si salutano affettuosamente con un abbraccio e un tenero Bacio che sembra tradire un sentimento più intenso. Asia sfoggia un inedito look bon-ton dalle tinte delicate che, unito al nuovo taglio di ...

“Beccata insieme a lui!”. Asia Argento e il nuovo fidanzato (vip). Ora non possono mentire - le foto li inchiodano : Asia Argento sta cercando di mettersi alle spalle un passato sicuramente non facile e duro da digerire. Inizialmente aveva preferito spegnere i riflettori su di lei, ma la notizia ufficiale della sua partecipazione al reality show ‘Pechino Express’ ci ha fatto comprendere che ha intenzione di mettersi nuovamente in gioco per dare il meglio di sé. Prenderà parte al programma di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca nel febbraio 2020, ...

Pechino Express 2020 - Asia Argento e Vera Gemma sono Le Figlie d'Arte : E' stato annunciato ufficialmente il cast dell'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2 che tornerà in onda nel 2020. Una delle coppie che prenderà parte a Pechino Express sarà formata da Asia Argento e da Vera Gemma che formeranno la coppia de Le Figlie d'Arte.prosegui la letturaPechino Express 2020, Asia Argento e Vera Gemma sono Le Figlie d'Arte pubblicato su TVBlog.it 24 ottobre 2019 17:16.

Pechino Express 8 : nel cast ufficiale Asia Argento - Max Giusti - Enzo Miccio e Soleil : L'ottava edizione di Pechino Express sta per cominciare: il giorno successivo all'arrivo del cast in Thailandia, gli addetti ai lavori hanno svelato l'identità di tutti e 20 i personaggi famosi che all'inizio dell'anno prossimo daranno vita ad una gara senza esclusione di colpi. I nomi che colpiscono maggiormente, sono quelli di: Asia Argento, Max Giusti, Soleil Sorgé e Gennaro Lillio del Grande Fratello. Asia Argento torna in Tv con la figlia ...

Asia Argento e Andrea Preti : “Affari di cuore” - il gossip : Asia Argento e Andrea Preti, “Affari di cuore”. Lui, nonostante coccole e baci, assicura: “Vera amicizia, nient’altro” Asia Argento (44 anni) e Andrea Preti (31 anni), che succede? I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti assai affettuosi per le vie di Roma. “Affari di cuore”, ha spifferato il magazine nell’ultimo numero in […] L'articolo Asia Argento e Andrea Preti: ...

Taglio drastico per Asia Argento : colpa di una tintura : Aveva detto che non si sarebbe mai più tagliata i capelli (parliamo della primavera scorsa, ai tempi delle breve ma intensa liason con Fabrizio Corona), invece Asia Argento l’ha fatto ancora. L’attrice è comparsa su Instagram, e in tv dalla D’Urso, con una chioma bionda. In un primo tempo di lunghezza media, poi nelle Instagram Stories cortissima. “La tinta mi ha fatto cadere i capelli”, ha detto ...

Asia Argento - un altro cambio look. Ma forzato : “La tinta mi ha fatto cadere i capelli” : Asia Argento non smette di stupire. Dopo mesi di silenzio social, era tornata su Instagram con un nuovo look e ora rieccola con un altro, decisamente androgino. La figlia di Dario Argento, che è stata ospite di Barbara D’Urso a ‘Live – Non è la D’Urso’ e si è resa protagonista di un acceso scontro con l’opinionista Karina Cascella, si era mostrata ai fan con i capelli biondi platino nel momento del suo ritorno sui social. Nel dettaglio, Asia ...