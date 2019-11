Appena prima di dormire | e se i sogni diventassero realtà?

Il “richiamo” del buco nero Appena nato intercettato per la prima volta : Grazie a un nuovo test per la relatività di Einstein, basato su simulazioni di fusioni di buchi neri e dati sulle onde gravitazionali, un team di ricerca americano è riuscito per la prima volta a rilevare i toni emessi da due buchi neri mentre si fondono, dando origine a un nuovo e più massiccio "cuore di tenebra".Continua a leggere

Caterina Balivo scioccata prima di Vieni da Me : “Si è Appena sposato!” : Vieni da Me: Caterina Balivo sconvolta dopo aver scoperto un matrimonio La conduttrice Caterina Balivo è tornata in televisione piena di energia e in forma smagliante, dopo la pausa estiva, al timone della seconda stagione di Vieni da Me. Questa mattina si è recata in edicola per acquistare qualche giornale di gossip. Dopo aver dato il buongiorno ai suoi followers, su Instagram ha messo al corrente tutti di una cosa scoperta sul settimanale ...