Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole | Marcela Scopre il Tradimento di Matias!

Il Segreto Anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019 : Maria non ritorna a camminare? : Maria paraplegica, tragedia dopo l’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando: anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre Quale sarà il destino di Maria Castaneda? Le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 novembre 2019 ci fanno sapere che la ragazza dovrà fare i conti con una terribile notizia: ha perso l’utilizzo delle gambe e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019: Maria non ritorna a ...

Il Segreto Anticipazioni 9 novembre 2019 : La vendetta di Francisca si abbatte su Severo : Francisca è furiosa contro Severo, ritenendolo il responsabile dell'attentato alle nozze di Fernando. La Montenegro è pronta a vendicarsi.

Anticipazioni Il Segreto : Isaac accetta di riaccogliere Antolina in casa sua : Le prossime puntate de Il Segreto continueranno a concedere ampio spazio al filone narrativo legato ad Elsa ed Isaac alle prese con la loro storica antagonista Antolina. Quest'ultima farà ritorno a Puente Viejo dichiarando di essere cambiata e consegnando al marito ben 1200 pesetas che potranno essere utilizzate per l'operazione della Laguna. Il falegname, comunque, faticherà a credere che la moglie si sia davvero pentita per le sue malefatte e ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA confessa ad ELSA tutti i suoi crimini : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, la perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) verrà finalmente smascherata da ELSA Laguna (Alejandra Meco); tutto ciò si verificherà nel momento in cui la psicopatica biondina, fingendo di essersi pentita di tutte le malefatte che ha commesso, troverà alloggio sotto lo stesso tetto della rivale e di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Facciamo quindi il punto della situazione per vedere come si concluderà ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019: Donna Francisca sospende la riunione al Comune dedicata alle indagini e comunica di voler estromettere Carmelo dal caso. Tutti a Puente Viejo sono ancora sconvolti per quello che è successo alla Villa. Elsa intende lasciare Isaac e di conseguenza Consuelo cerca di capire cosa la ragazza stia nascondendo, ma la Laguna si ostina a tacere riguardo al suo stato di salute. Il ...

Il Segreto Anticipazioni 8 novembre 2019 : Elsa fugge da Puente Viejo mentre Francisca... : Isaac sorprende Elsa mentre sta fuggendo da Puente Viejo mentre Francisca medita vendetta contro chi ha organizzato l'attentato alle nozze di Fernando.

Il Segreto - Anticipazioni 8-9 novembre : il Guerrero ferma la partenza di Elsa : Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda venerdì 8 e sabato 9 novembre su Canale 5, annunciano importanti sviluppi. Se Francisca Montenegro e Carmelo Leal sospetteranno che Severo sia implicato nell'attentato alla Villa, Isaac Guerrero convincerà Elsa Laguna a trattenersi nel borgo, dopo averla trovata con le valige in mano. Il Segreto, puntata 8 novembre: Isaac scopre che Elsa vuole abbandonare il borgo Sarà un fine ...

Il Segreto Anticipazioni : Antolina può liberarsi di Elsa - ma le salva la vita : anticipazioni Il Segreto: Antolina ha finalmente la possibilità di liberarsi di Elsa ma non lo fa Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un inaspettato gesto di Antolina nei confronti di Elsa. Nel corso delle prossime puntate italiane, l’ex ancella si ritrova a salvare la vita alla sua grande nemica. Il tutto accade dopo il suo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Antolina può liberarsi di Elsa, ma le salva la vita proviene da ...

Il Segreto - Anticipazioni : PRUDENCIO scopre qualcosa su MARCHENA : Nelle recenti puntate italiane de Il Segreto, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) è rimasto da solo a servire nella bottega di vini a causa del licenziamento improvviso di MARCHENA (Pedro Nistal); come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il fratello di Saul (Ruben Bernal) continuerà ad ignorare che il suo “sottoposto” stava agendo per conto di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e concentrerà le sue attenzioni sulla bella ...

Oltre la soglia/ Anticipazioni e diretta 6 novembre : il segreto di Jacopo : Oltre la soglia, Anticipazioni e diretta prima puntata del 6 novembre 2019 su Canale 5. Tosca Navarro cerca di aiutare Jacopo

Il Segreto Anticipazioni 7 novembre 2019 : Elsa lascia Isaac! : Elsa ha deciso di lasciare Isaac per evitare che il ragazzo soffra per la sua morte. Puente Viejo è in lutto per la morte di Maria Elena.

Il Segreto Anticipazioni : Isaac accetta che Antolina si prenda cura di Elsa : Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano il suo grande successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le prossime puntate italiane su Canale 5 svelano che Isaac Guerrero prenderà una decisione che lascerà stupiti tutti i fans della soap opera. In particolare, il falegname accetterà che Antolina Ramos si trasferisca a casa sua per occuparsi di Elsa Laguna, convalescente in seguito all'operazione a cuore ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa troverà il denaro per sottoporsi all'operazione : Le attuali puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, stanno concedendo ampio spazio alle gravi condizioni di salute di Elsa Laguna, costretta a lottare tra la vita e la morte a causa di una malattia cardiaca. Se in un primo momento la donna penserà di non avere speranze di guarigione, con il passare del tempo si prospetterà per lei una nuova possibilità, ovvero quella di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Ci sarà bisogno, però, ...

Anticipazioni Il segreto - episodi al 15 novembre : Maria costretta sulla sedia a rotelle : Continuano le emozioni e i colpi di scena nelle nuove puntate de Il segreto e che andranno in onda su Canale 5 partire da domenica 10 novembre. Le Anticipazioni riguardanti gli episodi dal 10 al 15 novembre prossimi infatti svelano che Puente Viejo sarà ancora sconcertato dopo il terribile attentato avvenuto alle nozze di Fernando e che è costato la vita a Maria Elena. Maria invece, rimasta gravemente ferita, riceverà una cattiva notizia dal ...