Anticipazioni Beautiful | puntate americane | Hope spinge Thomas nella vasca dell' acido

Beautiful - Anticipazioni USA : THOMAS - pericolo alla Forrester Creations : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, è ormai imminente l’evento drammatico che sconvolgerà i prossimi eventi della soap. Gli spoiler rilasciano via via qualche informazione in più ma, per comporre il puzzle, dovremo attendere ancora qualche ora. Intanto un nuovo prezioso frammento circa ciò che potrebbe accadere viene fornito dai recentissimi episodi trasmessi negli Stati Uniti, dove Ridge Forrester ha individuato delle pericolose ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di sabato 9 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 9 novembre 2019: Reese è visibilmente incuriosito da Taylor e fa domande a Zoe… Hope e Brooke parlano delle proprie preoccupazioni circa la pericolosità di Taylor… Taylor confessa le proprie paure e i propri rammarichi a Ridge e Steffy, che ha convocato il padre dopo essersi accorta dell’attimo di cedimento della madre. I due le assicurano che starà sempre meglio e che nessuno le ...

Beautiful Anticipazioni 9 novembre 2019 : Liam teme la vicinanza di Taylor alla sua piccola Kelly : Pressato da Hope, Liam chiede un confronto a Steffy sulla "questione Taylor". Nel frattempo Brooke medita di rendere pubblico il crimine compiuto dalla rivale...

Beautiful - Anticipazioni puntate italiane dal 10 al 16 novembre 2019 : anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 10 a sabato 16 novembre: Hope e Brooke sempre più preoccupate, i timori di Zoe E mentre Brooke e Hope appaiono ancora preoccupate per il ritorno di Taylor, nel corso delle puntate di Beautiful in onda prossima settimana, anche Zoe dimostra di avere dei timori. La modella della Forrester […] L'articolo Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 10 al 16 novembre 2019 proviene da Gossip ...

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 novembre : Taylor bacia.... chi? : Beautiful, Anticipazioni puntata 8 novembre: Taylor ha conosciuto Reese, il padre di Zoe, cosa nascerà tra i due? Lo scopriremo presto

Beautiful - Anticipazioni USA : LIAM torna alla Spencer Publications : Come già riportatovi, nelle puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer è rimasto sorpreso dal fatto che Steffy sia pronta a ributtarsi nel mondo degli appuntamenti. Eh sì: ignaro che Hope stia portando avanti un gioco pericoloso con Thomas, LIAM ha trascorso Halloween con Steffy e le bambine, Kelly e Beth. Notando una notifica su una app di incontri nel cellulare di Steffy, LIAM ha così scoperto come l’ex moglie stia effettivamente ...

Beautiful - Anticipazioni americane 11-15 novembre : Ridge scopre le manipolazioni di Brooke : Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse sul network CBS da lunedì 11 a venerdì 15 novembre. In tali giorni, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire dai dettagli relativi alla tragedia che coinvolgerà un personaggio principale. Le trame si concentreranno ancora sugli sviluppi del piano messo in atto da Hope, con la collaborazione di Brooke, per convincere Thomas a firmare la custodia ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di venerdì 8 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 8 novembre 2019: Ridge si sente protettivo nei confronti di Taylor, ma Brooke insiste che la donna potrebbe avere una crisi improvvisa e mettere in pericolo Kelly. Hope esprime la stessa preoccupazione a Liam, che, tuttavia, sembra disposto a credere che Taylor si stia impegnando nella sua terapia. Taylor, per un istante, è tentata di bere. A fine serata Steffy decide di convocare Ridge. BEAUTIFUL: ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas bacia Zoe - ma è ossessionato da Hope : Dopo la proposta indecente di Thomas, Hope elabora un piano. Zoe cerca di aprire gli occhi del Forrester, ma lui ossessionato da Hope, sta per cadere nella trappola. Potrebbero esserci tragiche conseguenze!

Beautiful - Anticipazioni americane : THOMAS scompare? : Sarà THOMAS Forrester la vittima degli eventi che, nelle imminenti puntate americane di Beautiful, porteranno ad una morte importante? Il fatto, come già vi avevamo riportato, avrà luogo nell’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda l’8 novembre. Ma, sempre che questa morte di compia, sarà davvero reale? Oppure presunta? Il nuovo interprete del primogenito di Ridge e Taylor, Matthew Atkinson, si è aggiunto al cast solo la scorsa ...

Beautiful Anticipazioni americane : Steffy è preoccupata per la sparizione di Thomas : Le prossime puntate americane di Beautiful si tingeranno di giallo, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso in merito al destino di uno dei personaggi principali. Infatti è stato comunicato che nell'episodio in onda negli Stati Uniti l'8 novembre qualcuno morirà, anche se l'identità di questa persona non è stata svelata. Il drammatico evento potrebbe essere in qualche modo legato all'ossessione di Hope nei confronti di Douglas, infatti ...

Beautiful Anticipazioni Usa : Hope potrebbe soffrire di un disturbo mentale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera seguita da oltre 500 milioni di telespettatori nel mondo. Le anticipazioni delle puntate in onda a novembre negli Usa, annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Hope Logan, interpretata dall'attrice Annika Noelle. Nel dettaglio, la figlia di Brooke potrebbe avere un serio disturbo mentale. Una teoria avvalorata dalla sua fortissima ossessione nei confronti del piccolo ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas chiede a Hope di fare sesso in cambio di Douglas : Hope cerca di convincere Thomas a dargli in affido Douglas. Il Forrester le proporrà un accordo: sesso in cambio del bambino.

Beautiful - Anticipazioni USA : HOPE diventa la madre di DOUGLAS : Sempre che le insistenti indiscrezioni su una futura morte nelle puntate americane di Beautiful siano vere, a morire non sarà HOPE Logan, dato che la ragazza compare nelle anticipazioni per gli episodi successivi al papabile drammatico momento. Stando agli spoiler, infatti, il piano di HOPE avrà successo e lei riuscirà a diventare legalmente tutrice di DOUGLAS. Come riportatovi, Thomas, i cui sentimenti HOPE cercherà di sfruttare, proverà ad ...