Almeno due persone sono morte per gli incendi nel Nuovo Galles del Sud | in Australia

Salvini e il voto in Emilia-Romagna : Almeno due «blitz» a settimana : Il leader leghista vuole il pienone per il 14 novembre al PalaDozza, il tempio del basket bolognese: «Dobbiamo liberare la Regione»

Andrea Martella : "Le ristrutturazioni aziendali devono prevedere Almeno una assunzione ogni due prepensionamenti” : “Ritengo indispensabile che tutti gli strumenti per la ristrutturazione aziendale, a partire dai prepensionamenti, siano condizionati a un effettivo turnover che garantisca una stabile occupazione giovanile”. Lo ha detto il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella nelle sue dichiarazioni programmatiche in commissione Cultura alla Camera, specificando che i piani aziendali devono essere vincolati “nella misura di ...

USA - sparatoria a una festa di studenti universitari : Almeno due morti e 12 feriti : E' di almeno due morti e dodici feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala di Greenville dove si stava svolgendo una festa, poco fuori Dallas, in Texas. Quando un uomo ha premuto il grilletto sulla folla nella sala si stava svolgendo un party degli studenti della Texas A&M University Commerce.Continua a leggere

Negli ultimi due mesi in Zimbabwe Almeno 55 elefanti sono morti a causa della siccità : Negli ultimi due mesi almeno 55 elefanti del parco nazionale Hwange, in Zimbabwe, sono morti di fame e sete a causa della siccità che ha colpito il paese. Oltre alla siccità, a contribuire alla morte di così tanti esemplari c’è stato

Conte promette il taglio dell'Irpef al 20% (ma tra Almeno due anni) : “Stiamo lavorando come matti. C’è una task force già all’opera sulle simulazioni per la riforma dell’Irpef. Non possiamo realizzarla quest’anno, abbiamo solo poche settimane. La approveremo nel 2020. Pagare tutti, pagare meno. Ridurremo il numero delle aliquote e abbasseremo la pressione fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervistato da Repubblica, Stampa e Messaggero.Al quotidiano ...

Inter - infortunio Sanchez - Rueda : 'Se si opererà - dovrà stare fermo Almeno due o tre mesi' : Desta non poche preoccupazioni per la squadra nerazzurra il recente infortunio di Alexis Sanchez, il noto attaccante dell'Inter di origine cilena, subito nel corso della sfida tra Cile e Colombia sabato 12 ottobre. E' stato uno scontro con il giocatore colombiano Juan Cuadrado durante la partita giocata in Spagna a costringere Sanchez ad abbandonare il campo. Quest'ultimo è caduto a terra dopo essere stato colpito sulla gamba destra dal ...

Germania - sparatoria alla sinagoga di Halle. Almeno due morti - fermato un sospetto. Indagini sull’ultradestra : Almeno due persone sono state uccise di fronte alla maggior sinagoga della Sassonia.Bomba sul vicino cimitero ebraico La polizia invita la popolazione a non uscire di casa

Germania - sparatoria davanti a una sinagoga ad Halle : Almeno due morti - un arresto : Un grave fatto di cronaca si è verificato poco fa ad Halle, in Germania, una delle più importanti città della Sassonia, nell'est del Paese. Secondo quanto riportano fonti tedesche, un uomo armato di tutto punto, ha fatto fuoco nei pressi di una sinagoga ebraica, colpendo a morte almeno due persone. Sempre i media tedeschi riferiscono che diverse persone sarebbero rimaste ferite. Le informazioni sono comunque ancora molto frammentarie. Pare che ...

