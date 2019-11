Alessandria | pompieri uccisi | fermato per omicidio il proprietario della cascina

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Quadarella vince con il lutto al braccio : la dedica ai pompieri morti ad Alessandria : Simona Quadarella vince nei 400 metri stile libero del Trofeo Nico Sapio con il lutto al braccio: la dedica ai pompieri morti ad Alessandria Una prestazione sontuosa e una dedica commovente, gli ingredienti del successo di Simona Quadarella nella prima giornata di gare del Trofeo Nico Sapio. La nuotatrice azzurra ha vinto la finale dei 400 metri stile libero nella piscina di Genova, gareggiando con il lutto al braccio per ricordare i ...

Pompieri morti ad Alessandria - fiori e messaggi per le tre vittime all’esterno della caserma : Dalle prime ore di questa mattina tantissime persone stanno portando fiori, candele e messaggi davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria per rendere omaggio ai tre Pompieri morti questa notte nell’esplosione avvenuta in una cascina a Quargnento, nella provincia di Alessandria.Continua a leggere

Alessandria - esplosione in cascina disabitata : 3 pompieri morti e 3 feriti. Procura : “Deflagrazione voluta e deliberatamente determinata” : È stata un‘esplosione “voluta e deliberatamente determinata” quella avvenuta questa notte in una cascina disabitata di Quargneto, in provincia di Alessandria, nella quale sono morti tre uomini dei vigili del fuoco. A dirlo è il Procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, dopo un sopralluogo sul posto: “Dagli elementi acquisiti temiamo sia stato un fatto doloso”, ha aggiunto definendo quanto accaduto “una ...

Alessandria - esplosione in edificio abbandonato a Quargnento : deceduti tre pompieri : Una terribile tragedia si è verificata nella notte tra il 4 e il 5 novembre, intorno alle ore 2:00, a Quargnento, nell'alessandrino, dove è andato distrutto un edificio che fortunatamente era disabitato. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre di Vigili del Fuoco, che hanno tentato per diverso tempo di avere la meglio sulle fiamme. All'improvviso però qualcosa è andato storto e si è udita una potente deflagrazione: sono rimaste ...

Alessandria - esplosione in cascina disabitata. Morti tre pompieri : A Quargnento, in provincia di Alessandria, questa notte poco prima delle 2 c'è stata un'esplosione in una cascina in via San Francesco d'Assisi, nei pressi del bivio di Fubine. Probabilmente lo scoppio è dovuto a una bombola a gas ed è avvenuto in una cascina disabitata attigua a una palazzina. Un testimone ha raccontato che c'è stata prima una piccola esplosione prima di mezzanotte, poi sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri e ...

Alessandria - esplosione in cascina disabitata : 3 pompieri morti e 3 feriti. Ipotesi dolosa : Tre pompieri sono morti nell’esplosione di una cascina disabitata avvenuta intorno alle 2 di questa notte a Quargnento, in provincia di Alessandria. Secondo una prima ricostruzione, a causare la deflagrazione del cascinale è stata una fuga di gas, forse dolosa: le vittime erano intervenute dopo una prima esplosione che aveva fatto crollare parte dell’edificio quando si è verificata una seconda esplosione che li ha investiti ...