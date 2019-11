Alessandria | confessa il proprietario della cascina esplosa Indagata anche la moglie

Alessandria - confessa il proprietario della cascina : "L'ho fatto per avere i soldi della assicurazione" : Giovanni Vincenti era pieno di debiti e aveva deciso di frodare l'assicurazione. Ha infatti confessa to il proprietario della cascina esplosa di Quargnento ( Alessandria ) che ha provocato la morte dei tre vigili del fuoco. Vincenti è crollato dopo un interrogatorio di dieci ore da parte dei carabinie

Esplosione Alessandria - confessa il proprietario della cascina : E’ stato fermato nella notte dai carabinieri di Alessandria il proprietario della cascina di Quargnento esplosa nella notte tra lunedì e martedì, uccidendo 3 vigili del fuoco. I reati contestati sono disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. “Giovanni Vincenti ha confessa to in maniera esaustiva e piena dando pieno riscontro agli elementi acquisiti durante la perquisizione”, ha affermato il procuratore capo di Alessandria , ...

