Alessandria | confessa il proprietario della cascina esplosa | ' Eravamo pieni di debiti'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) C'è una svolta importantissima nelle indagini che gli inquirenti stanno eseguendo sul rogodi Quargnento, in provincia di, che qualche giorno fa è letteralmentefacendo perdere la vita a ben tre Vigili del Fuoco, i cui funerali si sono celebrati ieri nel capoluogo di provincia piemontese. In queste ore ildell'immobile, Giovanni Vincenti, è stato interrogato dai carabinieri in caserma. Un interrogatorio lungo dieci ore, alla fine del quale Vincenti hato di aver appiccato lui il fuoco alla. Secondo il suo racconto lui e la moglie eranodi, e quindi stavano cercando un modo per poter incassare il premio dell'assicurazione in modo da ripianare le loro finanze. Ma nessuno si sarebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo di lì a breve....

