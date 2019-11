Alessandria | Calderoli | ‘adesso nessuno sconto di pena per responsabile strage’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Non mi interessano i motivi, se sia stato un tentativo di frodare l’assicurazione o altro: ildell’esplosione della cascina, che ha confessato il gesto, ha causato una strage, uccidendo tre Vigili del fuoco oltre ai feriti. Adesso deve rispondere del reato di strage, senza nessundi”. Lo afferma Roberto, senatore della Lega e vicepresidente del Senato. L'articolo, ‘adessodiperstrage’ CalcioWeb.

