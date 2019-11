Alba Parietti | Dovrebbero riaprire i manicomi

Alba Parietti ricorda il terribile incidente : “Porto ancora addosso la sindrome del sopravvissuto” : Ci sono traumi che anche a distanza di anni faticano ad andarsene e restano indelebili sulla pelle e nell'anima. Lo sa bene Alba Parietti, sopravvissuta a un terribile incidente stradale nel 2004. A 15 anni di distanza, la showgirl ha voluto ricordare quei tragici momenti, raccontando come la sua vita e il suo modo di affrontare la quotidianità siano cambiati da quel momento. Era il 4 novembre del 2004 e la showgirl viaggiava in auto insieme ...

Alba Parietti ricorda la fidanzata del figlio : Quando è morta ho conosciuto l’inferno : Regina dei salotti tv, icona di stile ma anche madre amorevole e moglie fedele. La vita di Alba Parietti è stata un dedalo di successi, una vita che è stata vissuta al massimo anche se ci sono state alcune cadute di stile. Ora è un’opinionista pungente e che non ha alcun pelo sulla lingua, eppure la sua maschera da diva d’altri tempi spesso cade e si frantuma, se si lascia trasportare dal ritmo dei ricordi. Come è avvenuto di recente in un lungo ...

Alba Parietti - il dramma di Luana : la fidanzata del figlio morta a 25 anni. «Quei giorni capii cos’è l’inferno» : «Quel giorno e nei giorni, nei mesi successivi io capii cos’è l’inferno». Una foto in bianco e nero, un lungo post. Parole commosse. Alba Parietti si è affidata a Instagram per ricordare Luana, la fidanzata del figlio Francesco morta la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006 quando aveva solo 25 anni. Era il suo compleanno, morì in macchina in un incidente stradale nel tentativo di evitare un uomo in bicicletta. «Una ferita per sempre il dolore ...

“Il dolore più forte del mondo”. Alba Parietti - un lutto per lei impossibile da dimenticare : Certi dolori non passano mai. Restano per sempre. Lo sa bene Alba Parietti che, venerdì 18 ottobre 2019, ha ricordato un dolore enorme che l’ha colpita anni fa. Il 18 ottobre Alba Parietti ha ricordato Luana, la fidanzata del figlio Francesco Oppini che, a 25 anni, nel 2006, morì in un incidente stradale. “Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006 – si legge nel post su Instagram -. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un giorno ...

Alba Parietti - il commosso messaggio per la morte della fidanzata del figlio : “Quel giorno ho capito cos’è l’inferno” : Alba Parietti ha voluto dedicare un commosso ricordo a Luana, la fidanzata di suo figlio Francesco Oppini morta tredici anni fa in un brutto incidente stradale. Nonostante gli anni passati, il dolore è ancora vivo nella showgirl che rivela come la sua vita sia stata segnata da quell’evento. “Era la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006 – racconta la Parietti su Instagram -. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un ...

Alba Parietti : "La fidanzata di mio figlio è morta a 25 anni. Quel giorno ho capito cos'è l'inferno" : “Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un giorno in cui ti aspettavi sorprese bellissime e sulla strada, per non investire un uomo in bicicletta, trovasti la morte”. Così Alba Parietti ricorda su Instagram la morte di Luana, giovane fidanzata del figlio Francesco, scomparsa la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006 a causa di un tragico incidente stradale.Una perdita che ha lasciato una ferita nella vita della ...