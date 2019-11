Al Buio è il nuovo singolo de I Desideri | un inno al romanticismo testo e video

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 9 novembre 2019) Quanti mondi si scatenano quando si spegne la luce? Lo scopriamo con ilde I, la rivelazione partenopea che in questosparano dritti al cuore con parole schiette e piene di sentimento. Alè un manifesto delcontemporaneo, una missiva in musica all'indirizzo della propria metà intorno alla quale cingono un abbraccio sigillato in un lucchetto, con il loro inconfondibile lessico nel quale trovano matrimonio la lingua napoletana e l'italiano. Il loro intento, infatti, è quello di parlare con le proprie radici dal megafono del mainstream senza risultare banali, pur con un registro semplice e diretto. Ilde Ianticipa l'altrettantopercorso che il duo campano ha scelto per ciò che sarà ildisco, seguito ideale di #Uagliò (2017) e che vedremo nel 2020. Per questa esperienza il progetto sta ...

