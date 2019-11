Aeronautica | soccorso aereo | neonato in culla termica verso il Bambino Gesù

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Unadi appena tre giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Lamezia a Ciampino, intorno alla mezzanotte di ieri sera, con un velivolo dell’Militare. L’intervento ha consentito in breve tempo il successivo ricovero del piccolo all’ospedale “” di Roma. Il bimbo è stato imbarcato su un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino all’interno di una specialee sotto il controllo costante di un’equipe medica specialistica. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Militare che tra le proprie funzioni ha anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato uno dei ...

