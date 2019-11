Aci | concorso pubblico per 242 posti | scadenza fissata al 5 dicembre

Concorso Aci per 242 assunzioni : previsto un contratto a tempo indeterminato : Con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre, l'Automobile Club Italia (Aci) ha indetto vari concorsi pubblici per un totale di 242 assunzioni a tempo indeterminato. La suddivisione del personale avverrà con le seguenti modalità: 200 unità saranno riservate all'area amministrativa, 8 nuove unità si occuperanno di Contrattualistica pubblica, 8 unità per l'area di controllo di gestione, mentre saranno 4 i posti disponibili per ...

Concorso Aci : si assumono 305 nuove unità - laurea e diploma tra i requisiti richiesti : L'Aci, Automobile Club Italia, ha bandito un nuovo Concorso funzionale all'assunzione di 305 unità da ripartire fra le proprie sedi diffuse in tutta Italia. I posti saranno suddivisi tra laureati e diplomati: nello specifico si parla di 242 posti per i candidati in possesso di un titolo di laurea e 63 posti per coloro che possiedono un diploma di scuola superiore....Continua a leggere

Concorso assistente sociale - farmAcista e tecnico della prevenzione : scadenze a novembre : Sono attualmente aperti nuovi bandi e concorsi pubblici per laureati in servizio sociale, in farmacia e tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le selezioni sono state indette dal Comune di Monza (per assistente sociale), dal Comune di San Marcello Piteglio (per farmacista) e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 6 (per tecnico della prevenzione). Bando di selezione per assistente sociale Il Comune di Monza ha emesso ...