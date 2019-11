Acciaio | anno di crisi per tutti i player europei | produzione giù | migliaia di lavoratori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) La guerra dei dazi e la reazione troppo debole dell’Europa, il tracollo del settore auto, il boom dell’turco a prezzi stracciati. L’addio di ArcelorMittal all’ex Ilva di Taranto è solo la punta dell’iceberg dellain cui versa l’industria siderurgica europea. Nei primi nove mesi del 2019 ladidel vecchio Continente è scesa del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorsomentre quella mondiale cresceva del 3,9 per cento. Pesano i rallentamenti in Germania (-4,4%) e Italia (-3,9%), i due Paesi dove si concentra più di un terzo di tutto il comparto. E a farne le spese sono idell’acciaieria di Dunkerque in Francia e di Eisenhuttenstadt in Germania, oltre a quelli polacchi di Cracovia e agli impianti spagnoli delle Asturie.del gruppo Arcelor, primomondiale del settore, ealle prese con tagli ai ritmi produttivi ed ...

