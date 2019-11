Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 9 novembre 2019) Il parlamento sfornama i governi non varano i. E così i provvedimenti non possono essere applicati, mandando in tilt la già complessa macchina burocratica, ma soprattutto penalizzando maggiormente un Paese già in affanno, qual è l’Italia. Per farsi un’idea, bisogna sapere che i 33 provvedimenti del governo Conte I, avrebbero bisogno di 352, ma solo il 25 per cento è stato approvato. Per un governo del cambiamento, l’allora premier Giuseppe Conte, in merito ha fatto ben poco. Ma anche il governo Conte 2 sembra avere la strada in salita. Solo nella manovra si contano già 74 provvedimenti. Andiamo con ordine, partendo da un esempio pratico. L’obbligatorietà dei sistemi di allarme per i seggiolini dei bimbi doveva entrare in vigore lo scorso luglio. Ma manco a dirlo, mancava il relativo decreto attuativo per applicare la norma che li ...

ilfogliettone : AAA cersasi decreti attuativi, il bluff delle leggi inapplicabili - -