1989-2019 | il trentennale di Berlino | Europa divisa dalla Russia | ora il Muro è economico

Programmi TV di stasera - venerdì 8 novembre 2019. Su Rai3 «1989 – Cronache dal Muro di Berlino» : Muro di Berlino Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show – Il Torneo – Finale Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show – Il Torneo, il varietà condotto da Carlo Conti che questa sera decreterà il vincitore del torneo dei campioni. In gara Agostino Penna che sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte se la vedrà con John Legend, Davide de Marinis ricorderà il rock and roll di Little Tony, Lidia Schillaci renderà omaggio a “The Voice” ...