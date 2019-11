Zlatan Ibrahimovic al Milan | notte da incubo per i tifosi Doccia gelata | un clamoroso

Ibrahimovic al Milan - arriva la puntualizzazione della MLS : “mai dichiarato che i rossoneri abbiano preso Zlatan” : Il vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della Major League Soccer ha puntualizzato le parole di Don Garber La rivelazione di Don Garber, commissioner della MLS, circa l’imminente trasferimento di Ibrahimovic al Milan ha innescato una bomba ad orologeria che ha sconquassato il calciomercato europeo. La suggestione però è durata lo spazio di una nottata, prima che il vice presidente esecutivo del reparto comunicazione ...

Zlatan Ibrahimovic - su Instagram la nuova Ferrari da 1 milione e mezzo di euro : Cosa c'è di meglio di una bella Ferrari come regalo di compleanno? Per informazioni chiedere a Zlatan Ibrahimovic, che per i suoi 38 anni, compiuti lo scorso 3 ottobre, si è messo in garage una supercar di Maranello in serie limitata. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy (una squadra del campionato americano MLS) ha acquistato una Ferrari Monza SP2 e ne ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo semplicemente «Happy ...

Ibrahimovic al centro del mercato - lo svedese ci scherza su : “Ancelotti? Tutti chiamano Zlatan…” : L’attaccante svedese ha replicato alla battuta di Ancelotti, sottolineando come siano molti a chiamarlo per chiedergli del suo futuro Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sè, soprattutto adesso che il suo contratto con i Los Angeles Galaxy è prossimo alla scadenza. A dicembre infatti lo svedese sarà libero di scegliersi la propria destinazione e, sentendo l’ex United, sono molte le squadre interessate a lui. ...

Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A? I bookmaker non hanno dubbi : Fiorentina favorita! : Zlatan Ibrahimovic strizza l’occhio alla Serie A e i bookmaker si scatenano: la Fiorentina sarebbe la favorita per la corsa allo svedese Il prossimo 31 dicembre il contratto di Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy sarà ufficialmente scaduto. Nonostante i 38 anni d’età il carisma e l’entusiasmo sono quelli di sempre e ‘Ibracadabra’ non ha alcuna intenzione di smettere. Le recenti dichiarazioni ...

Zlatan Ibrahimovic il sogno di gennaio di parecchi club italiani - ma dovrà andrà il fuoriclasse svedese? : Uno dei più forti calciatori di tutti i tempi Zlatan Ibrahimovic che con il suo fisico bestiale ha attratto tifosi di mezzo mondo è senza squadra e nel mirino di parecchie squadre. Per lunghi anni in Italia, ora dopo l’avventura conclusa con la squadra del Los Angeles Galaxy aspetta una chiamata per chiudere in maniera gloriosa la sua immensa carriera. Sono molte le squadre italiane che stanno cercando di accaparrarsi le prestazioni ...

MLS - Zlatan Ibrahimovic top seller del campionato USA : la sua è la maglietta più venduta! : La maglia di Zlatan Ibrahimovic è la più venduta del campionato MLS: seguono Martinez, Vela, Rooney e Schweinsteiger Zlatan Ibrahimovic si conferma al top anche come ‘venditore’. Il campione svedese è uno dei giocatori più amati al mondo, con un gran seguito di follower sui social e una straordinaria capacità di diventare virale in qualsiasi cosa faccia: tanto con uno splendido gol in campo, quanto con una dichiarazione ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zlatan Ibrahimovic - le 10 frasi celebri dello svedese : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti in circolazione. Inizia la carriera in Svezia al Malmo ma la prima vera grande esperienza è quella con la maglia dell’Ajax, si mette in mostra ed il grandissimo colpo di mercato lo piazza la Juventus, lo svedese si mette subito in mostra con il club bianconero, forza fisica impressionante, ...