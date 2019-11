Vigili del Fuoco | nuovo sciopero generale il 15 novembre | Vogliamo più tutele

Esplosione Alessandria - le indagini sulla morte dei 3 Vigili del Fuoco : “esplosione voluta per uccidere - ma al momento non c’è movente. Seguiamo più piste” : “Chi l’ha fatto, lo ha fatto per uccidere“: cosi’ il procuratore di Alessandria Enrico Cieri, che questa mattina ha fatto il punto sulle indagini relative all’Esplosione di Quargnento che, nella notte tra lunedi’ e martedi’, ha causato la morte di tre Vigili del Fuoco. “E’ chiaro che il gesto – aggiunge il magistrato – non si inquadra in ripicche di vicinato, ma e’ ben ...

Esplosione Alessandria : venerdì i funerali dei 3 Vigili del fuoco : I funerali dei vigili del fuoco Antonio Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, morti sotto le macerie della cascina di Quargnento, si terranno venerdì alle 11 nel Duomo di Alessandria. E’ quanto si legge in una circolare del ministero dell’Interno inviata al centro operativo nazionale e alla direzione regionale del Piemonte dei vigili del fuoco. La camera ardente verrà allestita nella sede del comando di Alessandria dal pomeriggio di ...

Alessandria - esplosione in una cascina : morti tre Vigili del fuoco. Il pm : atto doloso - trovato un timer : La tragedia causata da una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervento gli artificieri

Tg1 trasmette l'ultima telefonata con i Vigili del Fuoco moribondi : necessario? : Tg1 delle 20.00: dopo la copertura, non certo asciutta, della morte di tre Vigili del Fuoco in servizio, ci si collega con l'inviata sul posto, Stefania Battistini, che invita il pubblico ad ascoltare "un documento inedito", l'audio della telefonata di un Carabiniere coinvolto nel crollo. Non solo: si specifica che nell'audio si distinguono i lamenti dei Vigili feriti ("In sottofondo le urla drammatiche degli altri feriti").E così parte ...

Maltempo Firenze - cavallo scivola nel fango : salvato dai Vigili del Fuoco : Un cavallo è stato soccorso questa mattina dai Vigili del fuoco in località Le Corti, nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze). L’animale, di 39 anni, era uscito dalla sua stalla ed era scivolato rimanendo bloccato nel fango formatosi a causa della pioggia caduta in nottata. A liberarlo sono stati i pompieri in collaborazione con personale veterinario. Le operazioni sono durate alcune ore. L'articolo Maltempo Firenze, cavallo ...

Alessandria - il carabiniere e i Vigili del fuoco sopravvissuti all’esplosione della cascina migliorano : I sopravvissuti all’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono morti tre pompieri stanno migliorando. Il carabiniere, protagonista di un audio in cui chiedeva aiuto e dava indicazioni all’operatore, sarà operato venerdì nell’ospedale di Asti. Roberto Borlengo, 31 anni, è ferito al volto e a una gamba. “Sono stato svegliato verso le tre di notte dai carabinieri che sono venuti a suonare alla mia porta per ...

Ragusa - omaggio della Polizia : 1 minuto di silenzio per i Vigili del fuoco morti FOTO : 1 minuto di silenzio per i 3 vigili del fuoco morti ad Alessandria e un mazzo di fiori per la protettrice Santa Barbara della Squadra Volante Ragusa

Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches. Avevano ancora tanti progetti da ...

Esplosione ad Alessandria : “discrete” le condizioni di salute dei 2 Vigili del fuoco feriti : “Discrete” le condizioni di salute dei due vigili del fuoco rimasti feriti ieri notte nell’Esplosione in una cascina a Quargnento, vicino ad Alessandria, dove 3 loro colleghi hanno perso la vita. Il caposquadra Giuliano Dodero, ricoverato nell’ospedale di Alessandria, è stato sottoposto ad un’operazione alla gamba, mentre Graziano Luca Trombetta è ricoverato all’ospedale di Asti, dopo aver subito un trauma ...

Alessandria - chi sono i Vigili del fuoco morti nell'esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all'esplosione di...

“Ti porteremo sempre nel cuore”. Marco Triches - 38 anni : è uno dei Vigili del fuoco scomparsi : Il corpo dei vigili del fuoco e l’Italia intera dice addio a Marco Triches, 38 anni, uno dei tre pompieri morti nella tragica notte di Quargnento. Marco abitava da qualche tempo a Valenza nell’alessandrino. A portare il pompiere nella città orafa era stato l’amore per la moglie valenzana Clarissa, che gli ha dato il piccolo figlio Francesco, di tre anni.Il sindaco Gianluca Barbero ha affidato a Facebook un messaggio di cordoglio: “Scusate se non ...

