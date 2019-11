Vigili del fuoco morti | i funerali ad Alessandria | commozione per l' addio agli eroi

Fonte : leggo

(Di venerdì 8 novembre 2019) L'ultimo commovente saluto ad Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo: sono in corso isolenni dei tredelmartedì...

matteosalvinimi : 'Io non mi sento un eroe, mi sento una persona che spera di avere l'opportunità di salvare la gente'. Commovente te… - SkyTG24 : 'No io non mi sento un eroe, mi sento una persona che spera di avere l'opportunità di salvare della gente', parlava… - poliziadistato : Oggi l’ultimo saluto ad Antonino, Marco e Matteo, i 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita ad #Alessandria nell… -