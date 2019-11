Vigili del fuoco morti | diretta funerali degli eroi Antonino | Marco e Matteo Commozione

Vigili del fuoco morti - diretta funerali degli eroi Antonino - Marco e Matteo Applausi per il caposquadra ferito : L'ultimo commovente saluto ad Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo: sono in corso nella Cattedrale di Alessandria i funerali solenni dei tre Vigili del fuoco...

Esplosione ad Alessandria : oggi l’ultimo saluto ai 3 Vigili del fuoco : Alessandria si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco morti nell’Esplosione della cascina di Quargnento: le tre salme saranno accompagnate in Duomo su autoscale, i mezzi che utilizzavano ogni giorno durante i turni di lavoro. Il corteo funebre partirà dal Comando provinciale dei vigili del fuoco dove ieri è stata allestita la camera ardente: giunto in piazza della ...

Esplosione Alessandria - omaggio con violino ai Vigili del fuoco. VIDEO : "Un omaggio che veniva dal cuore". Il vigile del fuoco Paolo Sterzi ha pubblicato su Facebook un VIDEO-omaggio dedicato ai tre vigili del fuoco morti nell'Esplosione di una cascina a Quargnento, Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches (CHI ERANO). Un omaggio con il violino Il VIDEO è stato molto condiviso online; si vede l'uomo suonare al violino una musica commovente: "Sono stato ispirato da un altro collega che ha ...

Bologna - esplode tir nell’area di servizio Cantagallo sulla A1 : feriti due Vigili del fuoco : Due vigili del fuoco sono rimasti feriti durante un intervento per l’incendio di un camion, nella notte nell’area di servizio Cantagallo sull’A1, nel Bolognese. C’è stata un’esplosione e i due sarebbero caduti da una scala, riportando fratture, uno al bacino e l’altro a un braccio. Sono stati portati all’ospedale Maggiore Anche altri pompieri della stessa squadra sono finiti a terra per lo spostamento d’aria. L'articolo Bologna, ...

Vigili del fuoco - “la politica ci fa promesse dopo ogni tragedia”. Ma gli stipendi restano inferiori alle altre forze (e ai colleghi europei) : Non ci sono solo incendi da spegnere. Terremoti, alluvioni, crolli. Quando c’è un’emergenza, i Vigili del fuoco sono i primi ad arrivare e lavorare nel pericolo, e anche per questo sono forse il corpo più amato dagli italiani. La politica, invece, sembra ricordarsene solo quando qualcuno di loro rimane vittima del proprio senso del dovere, ucciso mentre svolge un lavoro in cui si rischia la vita ogni giorno. Morti, come quelle dei tre pompieri ...