Vigili del fuoco | “la politica ci fa promesse dopo ogni tragedia” Ma gli stipendi

(Di venerdì 8 novembre 2019) Non ci sono solo incendi da spegnere. Terremoti, alluvioni, crolli. Quando c’è un’emergenza, idelsono i primi ad arrivare e lavorare nel pericolo, e anche per questo sono forse il corpo più amato dagli italiani. La, invece, sembra ricordarsene solo quando qualcuno di loro rimane vittima del proprio senso del dovere, ucciso mentre svolge un lavoro in cui si rischia la vitagiorno. Morti, come quelle dei tre pompieri di Quargnento, che non rientreranno neanche nel conteggio dell’Inail, dato che idelsono assicurati in maniera diversa, tramite il ministero dell’Interno. Per Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, si sta attivando la solita catena di solidarietà che fa seguito atragico incidente: “Con piccole donazioni sosteniamo le famiglie delle vittime”, dice Costantino Saporito, segretario generale dell’Usb. Ma il vero ...

