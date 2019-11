VIDEO Della Monica-Guarise quarti dopo lo short alla Cup Of China | riviviamo la

Freddo e Maltempo - sulle Alpi la prima neve della stagione : scenario da fiaba [FOTO e VIDEO] : prima nevicata importante della stagione oggi sulle Alpi, con fiocchi fin in collina e accumuli seri ad alta quota. In Piemonte sta nevicando addirittura a Santa Maria Maggiore, ad 800 metri di altitudine nel Verbano-Cusio-Ossola. Ma gli accumuli di neve più importanti si stanno registrando al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sulle Dolomiti. Nevica con accumuli seri fino a 1.200 metri di altitudine, tanto che ...

L'Accademia Italiana VIDEOgiochi a sostegno della missione HERA : AIV, L'Accademia Italiana Videogiochi, ha rivelato ufficialmente il suo sostegno alla missione HERA.La missione HERA proposta dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea) sarà il contributo dell'Europa a un importante esperimento di difesa planetaria.Dal sito ufficiale SupportHERA.com leggiamo:Leggi altro...

MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

VIDEO Olimpia Milano-Baskonia : highlights e sintesi Eurolega. Della Valle show nella vittoria dei lombardi : Ancora una vittoria casalinga, nella massima competizione europea. Spettacolare Olimpia Milano in Eurolega: i lombardi vincono ancora, battono il Baskonia per 81-74 e volano in vetta alla classifica. show di Amedeo Della Valle nella partita odierna. Andiamo a riviverla con la sintesi e gli highlights. highlights Olimpia Milano-Baskonia Foto MarcoBrondi // CIAMILLO-CASTORIA

DIRETTA CLUJ RENNES/ VIDEO streaming tv : Tiago Martins è l'arbitro della partita : DIRETTA CLUJ RENNES: streaming Video tv, quote e risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

“Vilnius - il punto G dell’Europa” : la pubblicità osé che ha aumentato il numero di turisti nella capitale della Lituania [FOTO e VIDEO] : “Il punto G dell’Europa”, recita la pubblicità che incoraggia i turisti a visitare Vilnius: “Nessuno sa dove sia, ma quando lo trovi, è incredibile”. Quando è stata lanciata lo scorso anno, è stata subito una controversa campagna di marketing per la capitale della Lituania. La città appare regolarmente nelle liste europee delle migliori destinazioni sottovalutate. C’è da dire, tra l’altro, che la pubblicità osé è andata in rete a poche settimane ...

Cast e personaggi di High School Musical : The Musical : The Series - le prime immagini della serie Disney+ (foto e VIDEO) : High School Musical: The Musical: The series si mostra al pubblico con una prima serie di immagini che ritraggono il Cast ed alcuni frame del primo episodio, in arrivo su Disney+, la piattaforma streaming di Disney che debutta il 12 novembre negli Stati Uniti. Ispirata agli omonimi film di Peter Barsocchini, High School Musical: The Musical: The series è una produzione americana sviluppata da Tim Federle, che ha Oliver Goldstick come ...

Will Smith pubblica il VIDEO Della sua colonscopia e presenta il dottore : “Lui è il Martin Scorsese del mio sedere. Fate prevenzione” : “Dicono che non riuscirò mai a raggiungere 50 milioni di follower su IG senza pubblicare il mio sedere. Così, eccomi qua“: parole di Will Smith che scherza con i suoi follower su Instagram. Il momento non è dei più ilari, ma l’attore ha grande senso dell’umorismo e posta la foto della colonscopia alla quale è stato sottoposto in una clinica di Miami. Will presenta poi il suo medico con un’altra battuta: “Lui è ...

VIDEO - NBA 2019-2020 : Highlights di tutte le partite della notte (7 Novembre). Harden e Antetokounmpo protagonisti : Sono nove le partite NBA della notte. Grandi protagonisti sono stati James Harden e Giannis Antetokounmpo, che hanno trascinato alle vittorie rispettivamente gli Houston Rockets e i Milwaukee Bucks. Da sottolineare anche la sconfitta di Philadelphia contro gli Utah Jazz. Vittorie anche per i Toronto Raptors e i Dallas Mavericks. Ecco di seguito tutto il recap delle partite della notte. VIDEO Highlights partite NBA della ...

Stranger Things - ecco il VIDEO con gli errori dal set della terza stagione : https://www.youtube.com/watch?v=VDVkHDXN3YQ Il 6 novembre è tradizionalmente ormai da qualche anno lo Stranger Things Day, la giornata cioè dedicata alla serie ormai culto di Netflix che proprio in quella data ha visto svolgersi il rapimento di Will Byers, avvenimento che ha dato il via a tutte le vicende a partire dalla prima stagione. Come sempre in questa ricorrenza esce qualche contenuto speciale per accontentare i fan in crisi di astinenza ...

VIDEOgiochi dei Pokémon - la cronostoria della serie : Quando si parla di Videogiochi dei Pokémon si tocca un argomento parecchio articolato. D'altronde è pur vero che la storia del brand affonda le sue radici parecchio tempo fa. E con l'arrivo ormai più che imminente sulla scena videoludica di Pokémon Spada e Scudo, è quasi un vero e proprio obbligo morale andare a ripercorrere un po' quella che è stata la cronologia del franchise partendo ovviamente dal principio. Pokémon, una storia più ...

Lo Stranger Things Day regala ai fan il titolo della première della quarta stagione - 4 new entry e un VIDEO di papere sul set : Lo Stanger Things Day si è rivelato essere un vero e proprio tsunami di rivelazioni e colpi di scena ma anche tante risate e bei ricordi. I fratelli Duffer e Netflix aveva promesso un 6 novembre al cardiopalma e alla fine è davvero così che è finita. A chiudere in bellezza una giornata da ricordare ci hanno pensato proprio gli sceneggiatori della serie pubblicando quello che, al momento, è il titolo della première della quarta stagione. Il primo ...

Gol Douglas Costa - la Juventus segna all’ultimo respiro : è la rete della qualificazione [VIDEO] : All’ultimo respiro Juventus in vantaggio! La rete di Douglas Costa, mandato in campo da Sarri nel corso della ripresa, vale il decisivo 1-2 contro il Lokomotiv Mosca e regala ai bianconeri il passaggio del turno con due partite ancora da giocare. Splendido il triangolo con Higuain, che mette il compagno di fronte al portiere. La gara contro l’Atletico Madrid sarà decisiva per l’assegnazione del primato nel girone. Intanto ...

DIRETTA PRO VERCELLI CARPI/ VIDEO streaming tv : i precedenti della partita sono 10 : DIRETTA Pro VERCELLI CARPI streaming Video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C.