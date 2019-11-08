romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 10:30: VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’ AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA CODE TRALA CASSIA VEIENTANA E L’A24 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E L’OSTIENSE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA SALARIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E L’OSTIENSE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’AURELIA E LA TIBURTINA SULLA Roma FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LAURENTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E LA Roma FIUMICINO RESTIAMO SULLA Roma FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. STESSA SITUAZIONE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA NOMENTANA IN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CESARINA NEI DUE SENSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E FLAMINIA, Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO ED AURELIA E PIU AVANTI TRA CASSIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO ED AURELIA E PIU AVANTI TRA CASSIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA ANCHE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA SALARIA E FLAMINIA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 7 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E Roma TERAMO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA Roma NAPOLI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ...