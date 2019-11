Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019)8 NOVEMBREORE 08:05 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LAURENTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E LAFIUMICINO RESTIAMO SULLAFIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHIE E IL RACCORDO IN DIREZIONESTESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEI LAGHI TRA PANTANELLE E IL BIVIO CON LA VIA APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A11 e #Firenze #Scandicci code pe… - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita'... -