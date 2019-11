Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019)8 NOVEMBREORE 07.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA LAURENTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSOSULLA VIA APPIA CODE TRA SANTA MA RIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN DIREZIONESULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONEINFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL. ...

