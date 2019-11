Verso Juve-Milan | se Ronaldo non ce la dovesse fare | spazio a Dybala

Infortunati Juventus - Verso Juve Milan : le ultimissime su De Ligt e CR7 : Infortunati Juventus – Torna un classico della nostra Serie A: il primo Juventus-Milan di Sarri. Archiviato il passaggio agli ottavi di Champions, la Juventus si proietta alla sfida casalinga di domenica sera contro il Milan. Una gara, questa, che poteva perdere due protagonisti importanti come Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Per fortuna dalla Continassa arrivano notizie confortanti in vista del big match di domenica ...

Juventus - Verso il Milan : De Ligt è in forse - ma Sarri ha abbondanza in tutti i reparti : Juventus-Milan di domenica alle ore 20,45 sarà il posticipo della dodicesima giornata di serie A. I bianconeri ci arrivano con il vento in poppa grazie al successo di ieri contro la Lokomotiv Mosca che ha garantito il passaggio agli ottavi di Champions League. Non giocherà un calcio brillante, non sarà divertente, ma la “Vecchia Signora” continua a vincere e adesso ha una gran voglia di piazzare il primo sprint in campionato. Sarri guarda tutti ...

Calciomercato Juve : Demiral potrebbe chiedere di andare al Milan - De Sciglio Verso il Psg : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il Milan vorrebbe acquistare uno dei difensori della Juventus che sta trovando meno spazio nella prossima finestra di trasferimento di gennaio. Stando al noto sito, i rossoneri avrebbero il desiderio di acquistare il difensore italiano 25enne Daniele Rugani o il difensore turco 21enne Merih Demiral, ma un nome è molto più probabile dell'altro. Il club meneghino potrebbe avere maggiori possibilità ...

Verso Torino-Juve : out Rabiot e N'koulou - Pjanic tenta il recupero lampo : Arriveranno con stati d'animo differenti Torino e Juventus al derby in programma il 2 Novembre. I bianconeri sono reduci infatti da una vittoria all'ultimo respiro, che ha consentito ai ragazzi di Mister Sarri di mantenere il primato in classifica. Discorso diVerso per i granata, che sono stati schiantati per 4-0 dalla Lazio, con autorete finale del loro uomo simbolo, 'il Gallo' Belotti. Probabili formazioni Torino-Juventus Nelle partite giocate ...

Juventus - Verso il Torino : Pjanic sarebbe in dubbio - nessun problema per Higuain : Torna sabato 2 novembre alle 20:45 il derby della Mole Torino-Juventus. La stracittadina è di grande importanza per entrambe le squadre che si approcciano alla gara in maniera molto diversa l’una dall’altra. I bianconeri devono vincere per continuare a viaggiare davanti a tutti in serie A. I tre punti però non bastano, dopo il rocambolesco successo per il Genoa si inizia a chiedere qualcosa di più a Sarri sotto l’aspetto del gioco. Per fortuna ...

Juventus - Verso il Genoa : problemi fisici per Pjanic - Ramsey e Douglas Costa : Juventus-Genoa è la sfida utile per ripartire, tornare alla vittoria e continuare a mantenere la vetta in serie A. I bianconeri, reduci dal non brillante 1-1 contro il Lecce, sperano nel fattore Stadium per ritrovare i tre punti. Sarri deve però valutare con attenzione almeno tre situazioni. Pjanic, Ramsey e Douglas Costa hanno problemi fisici, per loro saranno decisivi i prossimi giorni alla Continassa. Nessun guaio grosso invece per Gonzalo ...

Juventus Verso la trasferta di Lecce : rebus Ramsey - Costa spera nel recupero : Lecce-Juventus di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic Verso lo United con lo stipendio dimezzato (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus sta per risolvere uno dei suoi “casi” più spinosi. Secondo gli ultimi rumors in arrivo dall’Inghilterra sarebbe ben avviata la trattativa per portare Mario Mandzukic al Manchester United. Una notizia che cambia gli scenari dopo che nei giorni scorsi, sempre i giornali inglesi, avevano annunciato una frenata abbastanza decisa. Una notizia che non piacerà al Milan e all'Inter che sembravano essere entrate ...

Verso Juve-Lokomotiv : per Sarri ci sarebbe il ballottaggio Higuain-Dybala : Questa sera riparte la Champions League, con la Juventus di Maurizio Sarri impegnata alle ore 21 nel match casalingo contro i russi della Lokomotiv Mosca. Per i bianconeri impegno alla portata, ed un'eventuale vittoria metterebbe già una seria ipoteca per il passaggio del turno: la Juve infatti conduce il gruppo D con 4 punti, gli stessi dell'Atletico Madrid (impegnato alle 18.55 nel match con il Bayer Leverkusen), mentre i russi inseguono a ...

Champions League - Verso Juventus-Lokomotiv Mosca : Bernardeschi potrebbe essere titolare : Archiviata la finestra riservata alle Nazionali e dopo la sospirata ripresa dei vari campionati, è tempo di ritornare in campo per i protagonisti della Champions League. In particolare la Juventus di Maurizio Sarri è impegnata stasera, martedì 22 ottobre, alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino contro i russi del Lokomotiv Mosca. Un match che potrebbe già essere decisivo Le prime due partite del gruppo D hanno visto i bianconeri ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League 2019-2020 : i bianconeri a caccia dei tre punti per avviarsi Verso la qualificazione : La Juventus va a caccia di punti pesanti nella terza giornata del Gruppo D della Champions League 2019/2020. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di mister Maurizio Sarri domani sera alle ore 21.00 ospiteranno i russi della Lokomotiv Mosca con l’obiettivo di conquistare una vittoria che farebbe compiere un ulteriore passo in avanti ai campioni d’Italia verso la qualificazioni agli ottavi di finale. La situazione nel ...

Juventus - Verso la Lokomotiv Mosca : russi decimati in attacco - Ramsey può recuperare : Juventus-Lokomotiv Mosca riapre la Champions League bianconera, venti giorni dopo il rotondo 3-0 rifilato al Bayer Leverkusen. Allo Stadium martedì sera arrivano i russi primi in classifica in patria insieme allo Zenit. La squadra ex-sovietica secondo molti doveva essere la cenerentola del girone, ma la vittoria all’esordio a Leverkusen ha cambiato le carte in tavola. Per la Juve non sarà una gara semplice ma è ovvio che i favori del pronostico ...

Juventus - due ballottaggi Verso il Bologna : Higuain - Dybala e Buffon - Szczesny : Quest'oggi la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la sfida contro il Bologna. Maurizio Sarri, questo pomeriggio, ha provato la formazione che schiererà domani e non dovrebbero esserci grandi novità, anche se al momento restano aperti due ballottaggi che verranno risolti solo dopo la rifinitura di sabato mattina. Al momento, il tecnico juventino sembra intenzionato a confermare gran parte degli uomini visti prima della pausa a ...

Juve - dopo la sosta è alta la concentrazione Verso le sfide con Bologna e Lokomotiv Mosca : La Juventus in estate ha affidato la gestione della squadra a Maurizio Sarri con l'intento di dare uno scossone ad un gruppo, diventato ormai abitudinario. Il bilancio di questo scorcio di stagione è positivo, soprattutto per il piglio con il quale i bianconeri sono riusciti a vincere contro l’Inter riprendendosi la vetta della classifica. Il successo riportato nel derby d'Italia ha messo le cose in chiaro sul ruolo dei nerazzurri, che adesso ...