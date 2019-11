Veneto : Coldiretti - secondo in Italia nella green economy : Padova, 8 nov. (Adnkronos) - E’ stato presentato a Palazzo Moroni sede del Comune di Padova – una delle province con più imprese green - il Manifesto di Cernobbio, ovvero il documento promosso da Coldiretti e la Fondazione Symbola per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica. Il Veneto

Veneto : Coldiretti - secondo in Italia nella green economy : Padova, 8 nov. (Adnkronos) – E’ stato presentato a Palazzo Moroni sede del Comune di Padova ‘ una delle province con più imprese green – il Manifesto di Cernobbio, ovvero il documento promosso da Coldiretti e la Fondazione Symbola per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica. Il Veneto con quasi 43mila imprese green è la seconda regione d’Italia con la vocazione alla sostenibilità. Tra ...

Veneto : Coldiretti - secondo in Italia nella green economy (2) : (Adnkronos) – “Il contributo dell’agricoltura è in atto da molti ‘ spiega Coldiretti Veneto ‘ si tratta di una rivoluzione culturale che ha promosso attività virtuose applicate dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle pratiche ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e ...

Agricoltura : blitz Coldiretti Veneto domani a Montecitorio per 'Sos cinghiali' : Venezia, 6 nov. (Adnkronos) - Non è mai stato mai così alto in Italia l’allarme in Veneto per l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne ma anche all’interno dei centri

Agricoltura : blitz Coldiretti Veneto domani a Montecitorio per ‘Sos cinghiali’ : Venezia, 6 nov. (Adnkronos) – Non è mai stato mai così alto in Italia l’allarme in Veneto per l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne ma anche all’interno dei centri urbani con pericoli concreti per gli agricoltori ed i cittadini.Una minaccia che domani giovedì 7 novembre 2019 dalle 9 ...

Agrialimentare : Coldiretti Veneto - nuovo codice reati per punire la fabbrica dei tarocchi (2) : (Adnkronos) - Alberto Zannol della Direzione agroalimentare ha introdotto il quadro regionale e il lavoro svolto per difendere i marchi veneti sottolineando la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla criminalità agroalimentare per promuovere nuove forme legislative per la tutela del patrim

Agrialimentare : Coldiretti Veneto - nuovo codice reati per punire la fabbrica dei tarocchi : Rovigo, 25 ott. (Adnkronos) - La contraffazione e' un malaffare che fattura cento miliardi di euro. Il valore e' destinato ad aumentare se si considerano le recenti manovre della politica americana perseguita da Trump che, applicando super dazi ai prodotti ambasciatori dell’agroalimentare nazionale,

Veneto : Coldiretti - 100 mila persone ricorrono alle mense assistite : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) - Oltre centomila persone in Veneto ricorrono alle mense, ai pacchi alimentari o a altre forme di assistenza per poter mangiare: il 25% ha meno di 15 anni. Sono i dati aggiornati allo scorso anno, elaborati da Coldiretti secondo i fondi Fead diffusi dall’Agenzia per le E

Veneto : Coldiretti - 100 mila persone ricorrono alle mense assistite : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Oltre centomila persone in Veneto ricorrono alle mense, ai pacchi alimentari o a altre forme di assistenza per poter mangiare: il 25% ha meno di 15 anni. Sono i dati aggiornati allo scorso anno, elaborati da Coldiretti secondo i fondi Fead diffusi dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) alla vigilia della Giornata dell’Alimentazione indetta dalla Fao. Il quadro nazionale rivela, ...

Dazi : Coldiretti Veneto - nella black list non c'è il Prosecco : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - Non solo l’olio extravergine d’oliva, le conserve di pomodoro, la pasta, tra i vini si salva soprattutto il Prosecco che non compare nella black list dei prodotti colpiti dai Dazi elaborata dal Dipartimento del Commercio Usa. Le bollicine più famose nel mondo, con un au

Dazi : Coldiretti Veneto - nella black list non c’è il Prosecco : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) – Non solo l’olio extravergine d’oliva, le conserve di pomodoro, la pasta, tra i vini si salva soprattutto il Prosecco che non compare nella black list dei prodotti colpiti dai Dazi elaborata dal Dipartimento del Commercio Usa. Le bollicine più famose nel mondo, con un aumento del 17% delle esportazioni, hanno conquistato nel 2019 il primato di vino italiano più consumato all’estero ...

Veneto : Coldiretti - è stato di calamità per la cimice asiatica : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - “Che ci fosse lo stato di calamità da decretare Coldiretti l’ha denunciato già all’inizio di questa campagna – ha detto Daniele Salvagno Presidente di Coldiretti Veneto presente al Tavolo Verde convocato oggi in merito all’emergenza cimice asiatica – bene, dunque, che