Venerdi 8 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Tale e Quale Show - venerdì 8 novembre la finale del torneo : Gigi Proietti e Sergio Castellitto giudici : Tale e Quale Show le imitazioni di venerdì 8 novembre su Rai 1 finale del torneo dei Campioni. Gigi Proietti e Sergio Castellitto giudici esterni Appuntamento decisivo per Tale e Quale Show venerdì 8 novembre, si decreterà il campione dei campioni del torneo che ha visto sfidarsi i sei migliori di questa edizione contro i sei della scorsa. Carlo Conti guiderà il programma in diretta su Rai 1 dalle 21:25 e oltre ai 3 giurati Giorgio Panariello, ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 le puntate di venerdì 8 novembre su Rai 2 : NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 doppio appuntamento venerdì 8 novembre su Rai 2 Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta su Rai 2 venerdì 8 novembre, a seguire doppio appuntamento in prima tv in chiaro con la quattordicesima stagione di Criminal Minds. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los Angeles è ripartita dal 29 settembre con l’undicesima ...

Guida tv Venerdì 8 novembre i programmi di oggi : Fratelli di Crozza - Tale e Quale - 1989 Cronache dal muro : Guida tv Venerdì 8 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Tale e Quale Show (qui le imitazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×19 1a Tv + Criminal Minds 14×09-10 (qui le anticipazioni) 1a Tv Free Rai 3 ore 21:20 1989 Cronache dal muro di Berlino (qui le anticipazioni) Canale 5 ore 21:40 L’isola di Pietro 3×04 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 novembre 2019. Su Rai3 «1989 – Cronache dal Muro di Berlino» : Muro di Berlino Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show – Il Torneo – Finale Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show – Il Torneo, il varietà condotto da Carlo Conti che questa sera decreterà il vincitore del torneo dei campioni. In gara Agostino Penna che sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte se la vedrà con John Legend, Davide de Marinis ricorderà il rock and roll di Little Tony, Lidia Schillaci renderà omaggio a “The Voice” ...

Terremoto Centro Italia : scuole chiuse domani venerdì 8 Novembre in diversi comuni : In seguito alla scossa di magnitudo 4.4 delle 18.35 con epiCentro a Balsorano (L’Aquila), sono stati aperti COC, centri operativi comunali, a Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Villavallelonga, Balsorano e Civitella Valle Roveto (L’Aquila). Le scuole domani saranno chiuse nei comuni di: Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano e Canistro ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 8 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5370 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 8 novembre 2019: Pian piano la soluzione del caso di Aldo Leone (Luca Capuano) comincia ad essere più chiara e ciò ci lascia intravedere una sconcertante verità… Diego (Francesco Vitiello) al momento rimane in carcere, ma Raffaele (Patrizio Rispo) tenta personalmente di convincerlo ad accettare la strategia di difesa di Niko (Luca Turco) e Ugo (Raffaele Imparato)… Sul ...

Terremoto - scuole chiuse venerdì 8 novembre tra Abruzzo e Lazio : l’elenco dei comuni : Il Terremoto verificatosi oggi in provincia de L'Aquila, tra Abruzzo e Lazio, ha costretto alcune amministrazioni cittadine a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, venerdì 8 novembre. Si tratta di un provvedimento precauzionale adottato per il momento nella Valle Roveto, a Balsorano e a Cassino. Elenco in aggiornamento.Continua a leggere

L’isola di Pietro 3 - trama della quarta puntata in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 : L’isola di Pietro 3, anticipazioni della quarta puntata di venerdì 8 novembre su Canale 5. trama, cast e trailer L’appuntamento con i nuovi episodi de L’Isola di Pietro continua con l’appuntamento del venerdì su Canale 5. Stasera, venerdì 8 novembre, alle 21:15 circa su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della terza stagione de L’isola di Pietro 3. La fiction è composta da sei puntate ed è co-prodotta da RTI e ...

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : allerta meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per allerta meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Livorno : domani venerdì 8 novembre scuole chiuse : “Dal centro regionale” della protezione civile “è arrivata la comunicazione di un Allerta arancione per forti piogge e temporali. Per questo domani 8 novembre le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse cosi’ come i parchi e i cimiteri. Si raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione”. Lo ha deciso il sindaco di Livorno Luca Salvetti che lo comunicato su Fb. L'articolo Allerta Meteo Livorno: domani ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019: Donna Francisca sospende la riunione al Comune dedicata alle indagini e comunica di voler estromettere Carmelo dal caso. Tutti a Puente Viejo sono ancora sconvolti per quello che è successo alla Villa. Elsa intende lasciare Isaac e di conseguenza Consuelo cerca di capire cosa la ragazza stia nascondendo, ma la Laguna si ostina a tacere riguardo al suo stato di salute. Il ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di venerdì 8 novembre 2019 : anticipazioni puntata n. 20 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 8 novembre 2019: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ha finalmente trovato il modo per sabotare l’amministratore del patrimonio di Flavia e Ludovica Brancia… Nicoletta (Federica Girardello) informa Riccardo (Enrico Oetiker) della sua prossima partenza per seguire il marito Cesare Diamante (Michele Cesari)… Silvia (Marta Richeldi) e Luciano (Giorgio Lupano) rivelano ...