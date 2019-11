Valentino | in Cina tra sogno e realtà

MotoGp – Valentino Rossi innamoratissimo : il post social per la sua Francesca Sofia Novello è sdolcinato [FOTO] : Quanta dolcezza: Valentino Rossi innamoratissimo della sua Francesca Sofia Novello Francesca Sofia Novello ha spento ieri 26 candeline: la dolce metà del Dottore ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari e, ovviamente, insieme al suo fidanzato. Valentino Rossi ha aspettato che tutti facessero gli auguri alla sua amata per essere l’unico poi a dedicarle un pensiero oggi, dopo averle donato, ier, un gigantesco mazzo di rose ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...