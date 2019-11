Usa 2020 | Bloomberg verso la candidatura nelle primarie Dem

Usa 2020.Bloomberg presenta candidatura : 04.34 Il settantasettenne miliardario Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York, ha presentato la sua candidatura alle primarie dem per la Casa Bianca in Alabama. I termini per farlo scadevano venerdì. Il magnate non ha ancora annunciato di voler correre, dopo una prima rinuncia la scorsa primavera, ma in questo modo si lascia aperta la porta per farlo.

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : big match RagUsa-Venezia - Schio attende Battipaglia : Importantissimo scontro al vertice nella sesta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Al Palaminardi va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa ed Umana Reyer Venezia. Si sfidano le due squadre imbattute in questo campionato: le siciliane si sono già imposte in questa stagione nel big match contro Schio, mentre le venete sono reduci dal derby vinto contro San Martino di Lupari. Proprio Schio e San Martino di Lupari inseguono ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : big match RagUsa-Venezia - Schio attende Battipaglia : Importantissimo scontro al vertice nella sesta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Al Palaminardi va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa ed Umana Reyer Venezia. Si sfidano le due squadre imbattute in questo campionato: le siciliane si sono già imposte in questa stagione nel big match contro Schio, mentre le venete sono reduci dal derby vinto contro San Martino di Lupari. Proprio Schio e San Martino di Lupari inseguono la coppia di ...

Michael Bloomberg pronto a candidarsi per le presidenziali Usa del 2020 : L’uragano Michael Bloomberg è pronto ad abbattersi sulla corsa alla Casa Bianca e sfidare Donald Trump. L’ex sindaco di New York - secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times - dovrebbe presentare già nelle prossime ore la documentazione per candidarsi. E dovrebbe farlo nello stato dell’Alabama, dove venerdì è il termine ultimo per poterlo fare e accedere così alle primarie.Anche se ...

Voci insistenti sul nuovo film Harry Potter 2020 a caUsa di un presunto trailer : cosa sappiamo : Iniziano ad essere insistenti le Voci riguardanti la realizzazione del nuovo film Harry Potter 2020. Da anni le indiscrezioni sul tema su susseguono, soprattutto sui social, dove di tanto in tanto vengono pubblicati dei trailer apparentemente legati a questo progetto. Considerando l'enorme numero di fan che c'è ancora oggi in Italia, come abbiamo percepito dopo la pubblicazione della nostra ultima news a tema in ordine di tempo, è chiaro che ...

MotoGp – L’obiettivo di Dovizioso per il 2020 non cambia : “dopo Valencia necessaria una paUsa - ma poi…” : Andrea Dovizioso pensa già al futuro: le parole del forlivese della Ducati dall’Eicma di Milano 2019 E’ iniziato a Milano lo spettacolo dell’EICMA 2019: nella giornata di apertura diversi campioni della MotoGp sono stati presenti per rivelare le novità dei marchi ai quali appartengono. Non poteva mancare Andrea Dovizioso, che a margine dell’evento ha parlato della sua stagione in MotoGp: “per tutta la stagione ...

Usa 2020 - viaggio nell'America delle armi facili : «Se qualcuno si avvicina al mio giardino gli sparo» : WEBSTER, NEW HAMPSHIRE - Una questione vecchia tanto quanto è vecchia la costituzione degli Stati Uniti: quella delle armi. Una piaga, secondo una metà del Paese. Una...

Usa 2020 - ecco gli Usa di The Donald : «Trump vince di nuovo - perché non dovrebbe?» : 3 novembre 2020: un anno esatto all'ennesimo appuntamento con la Storia. Quella che Donald Trump, oramai mille giorni fa, ha stravolto, cambiandola per sempre e cambiando il volto di un Paese che...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - RagUsa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - RagUsa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane che si mantengono in ...

Usa 2020 - viaggio nell?America di Trump a un anno dalle elezioni : WEBSTER, NEW HAMPSHIRE - L?America a un anno esatto dal voto. Un?America lontana dalle sue metropoli più grandi e meno rappresentative. Quella del New Hampshire, uno Stato di tante...

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : “La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020” : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l’obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

F1 - Risultato FP1 GP Usa 2019 : Verstappen precede Vettel - ottima Ferrari sul passo. Leclerc prova le gomme 2020 : La prima sessione di prove libere del GP degli USA 2019 di F1 è andata agli archivi con la migliore prestazione dell’olandese Max Verstappen, capace di scendere con la sua Red Bull fino all’1:34.057. Segue, a 169 millesimi, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel che ha preceduto il thailandese Alexander Albon (+0.259). Questi tre piloti sono stati gli unici a provare davvero un time-attack serio nel corso del turno, visto che il ...

Toh - tornano i Dukes : gli hacker del Russiagate minacciano le elezioni Usa 2020 : Sicurezza online, Foto di Darwin Laganzon da Pixabay Bratislava – “I Dukes non sono tornati – non sono mai andati via”. Chiamateli Dukes, Yttrium o con il famigerato nome dei Cozy Bear: loro saranno sempre Apt29, ossia un gruppo classificato advanced persistent threat, “minaccia informatica avanzata e persistente” e ritenuto collegato ai servizi segreti russi. Con la sigla Cozy Bear è ritenuto infatti autore, nell’estate 2015, ...