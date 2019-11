Università : M5S - 'Regione assicuri risorse per alloggi studenti Palermo' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "Assurdo che a Palermo su 1300 richieste di alloggi per gli studenti universitari, l’Ersu possa soddisfarne appena 232. Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia sociale, stavolta a carico degli studenti con basso reddito e ai quali va garantito il diritto allo studio. C

Università : De Luca (M5S) - 'governo nomini al più presto presidente Ersu' : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione siciliana continua a perdere tempo sulla nomina del presidente dell’Ersu di Messina, l’ente di diritto allo studio universitario che nel messinese non può funzionare perché a quanto pare non si trova accordo politico. Musumeci e Lagalla spi

Università : M5S - 'Ersu Palermo senza presidente - da Musumeci grave inadempienza' : Palermo , 25 ott. (Adnkronos) - "Non avere ancora nominato, dopo cinque mesi, il presidente dell’Ersu di Palermo è una grave inadempienza che lede i diritti degli studenti universitari". Così la deputata del M5S Roberta Schillaci che ha presentato una mozione all’Ars per sollecitare la giunta regiona

Pesaro - Pd-M5s collaborano in Comune : il sindaco Ricci dà la delega all’Università alla capogruppo pentastellata. Primo caso in Italia : Matteo Ricci siede sulla poltrona di sindaco, Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il Primo cittadino di Pesaro, eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei la delega a ‘Università e Pesaro Studi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con ...