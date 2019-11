Un’intelligenza artificiale ha scoperto da sola che la Terra gira intorno al Sole

Un’intelligenza artificiale ha ricostruito digitalmente dipinti di Van Gogh ormai rovinati : (foto: Zeng, van der Lubbe & Loog) Scoloriti, screpolati e in alcune parti del tutto cancellati. Molte opere di inestimabile valore con il passare del tempo si possono deteriorare, andando così perdute per sempre. Ma ora un nuovo prototipo di intelligenza artificiale (Ia) si è dimostrato in grado di prevedere l’aspetto originale di alcuni dipinti di Vincent Van Gogh . A raccontarlo sulle pagine della rivista Machine Vision and ...

Un’intelligenza artificiale blocca le foto indesiderate di peni sui social network : L’emoji della melanzana (Getty Images) Una programmatrice ha sviluppato Un’intelligenza artificiale in grado di individuare ed eliminare le foto di peni ricevuti in chat senza il consenso del destinatario. Le interazioni non consensuali sul web sono una delle armi preferite da alcuni molestatori per colpire le loro vittime. Un commento, un messaggio offensivo o un cyber-flash non richiesto in attesa nella casella della posta in arrivo, ...