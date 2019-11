Un tunnel sottomarino tra porto e aeroporto di Palermo | il progetto avveniristico che

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Unlungo 12 km che servirà per collegare gli hub portuale e aeroportuale die la grande viabilità delle due autostrade (-Mazara del Vallo e Catania-) bypassando la città ad impatto zero sulla già delicata viabilità ordinaria. Unda 1,2 miliardi presentato al ministero delle Infrastrutture, cui spetta il compito di inserirlo tra le opere finanziabili con le risorse del programma Ue ‘ultimo miglio’. Ile’ stato illustrato questa mattina dal provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella, al vice ministro Giancarlo Cancelleri. A realizzarlo è stata l’Autorità portuale in collaborazione con Regione siciliana, comune die Anas. “Per realizzare l’opera – dice Ievolella – occorreranno 5 anni“. “Unambizioso che permetterebbe di ...

