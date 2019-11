UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 11 novembre 2019

Un POSTO al sole - anticipazioni dall’11 al 15 novembre : Diego torna a casa : anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre: le novità sul caso Leone La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole si preannuncia ricca di momenti emozionanti, situazioni leggere e colpi di scena. A catalizzare l’attenzione sarà, come sta succedendo oramai di settimane, il […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 novembre: Diego torna a ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARINA e FABRIZIO - lo zio diventa ingombrante? : Pronti? Con la puntata di Un posto al sole di venerdì 8 novembre apprendiamo finalmente la verità sul tentato omicidio di Aldo Leone (Luca Capuano), proseguendo i flashback già iniziati nell’episodio del 7 e accompagnandoci verso la comprensione totale di quanto è capitato. La prossima settimana assisteremo allo strascico di questa situazione, con Aldo che dovrà prendere una decisione e Beatrice (MARINA Crialesi) che dovrà probabilmente ...

Un POSTO al Sole : tutti gli amori di Marina Giordano : Tutte le love story della scaltra Marina Giordano, dal suo arrivo a Palazzo Palladini al suo nuovo amore: Fabrizio Rosato

Anticipazioni Un POSTO al sole 8 novembre : un viaggio turbolento per Andrea Pergolesi : Cresce l'attesa per i telespettatori di Un posto al sole, ansiosi di scoprire chi è il vero colpevole del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. La puntata di ieri 7 novembre, infatti, si è conclusa con il flashback relativo alla sera dell'incidente, quando Delia aveva ascoltato le bugie del marito riguardanti le ragioni della sua uscita inattesa. La sua espressione furiosa lascerebbe presagire al suo coinvolgimento nel delitto ma, in attesa ...

Un POSTO al sole - trame al 15 novembre : la nuova maestra di Bianca preoccupa Angela : Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, si prevedono svariati colpi di scena per alcuni protagonisti. Scendendo nei dettagli forniti dalle anticipazioni, infatti, i telespettatori della soap opera napoletana avranno modo di vedere che la nuova maestra di Bianca farà preoccupare Angela. Diego, dopo la sua permanenza in carcere, ritornerà finalmente a casa, ma dovrà affrontare alcuni giudizi molto ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 8 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5370 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 8 novembre 2019: Pian piano la soluzione del caso di Aldo Leone (Luca Capuano) comincia ad essere più chiara e ciò ci lascia intravedere una sconcertante verità… Diego (Francesco Vitiello) al momento rimane in carcere, ma Raffaele (Patrizio Rispo) tenta personalmente di convincerlo ad accettare la strategia di difesa di Niko (Luca Turco) e Ugo (Raffaele Imparato)… Sul ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 8 novembre 2019 : Una verità sconcertante scagiona Diego : Le indagini sull'incidente di Leone portano a una verità sconcertante e inaspettata, che potrebbe scagionare il povero Diego.

Un POSTO al sole - le indagini su Leone : Delia nasconde qualcosa : Un posto al sole, le indagini sul caso Leone: Diego resta in carcere Il caso Leone sta tenendo tutti gli spettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. Chi sarà il colpevole? Al momento tutti i sospetti, come ricordato, sono rivolti su Diego, vittima della sua ossessione per Beatrice. Adesso Leone si è […] L'articolo Un posto al sole, le indagini su Leone: Delia nasconde qualcosa proviene da Gossip e Tv.

Un POSTO al sole anticipazioni : OTELLO… natalizio? : Com’era prevedibile, il trasferimento di Otello Testa a Indica ha comportato una drastica riduzione delle sue apparizioni a Un posto al sole. In molti, però, hanno notato che nonostante tutto il volto dell’attore Lucio Allocca è ancora presente nella sigla di testa. Significa che prima o poi lo rivedremo? Ebbene, pare proprio di sì. Recentemente una Instagram Story di Maurizio Aiello (da poco in sigla con il suo Alberto Palladini) ha ...

Anticipazioni Un POSTO al sole dall'11 novembre : ritorna Viola dopo l'arresto di Diego : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sulle Anticipazioni riguardanti la prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera in onda su Rai 3. Le trame delle puntate in onda dal 9 al 15 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche un graditissimo ritorno che avrà a che fare con Viola, la quale tornerà nuovamente a Napoli, dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dalla città. Un ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 7 novembre 2019 : Bice in soccorso di Mariella - arriva l'uragano Ingrid! : Niko crede che Delia stia nascondendo qualcosa mentre Bice arriva in soccorso di Mariella e con lei porta un'amica: Ingrid!

Un POSTO al sole - chiesto il patteggiamento per Diego : le anticipazioni : Diego in carcere: la strategia dei suoi avvocati In queste ultime settimane a catalizzare tutte le attenzioni degli spettatori di Un posto al sole è sicuramente il caso Leone. L’unico sospettato, al momento, per il tentato omicidio dell’amante di Beatrice è Diego Giordano che è stato rinchiuso in carcere. La sua situazione non è di […] L'articolo Un posto al sole, chiesto il patteggiamento per Diego: le anticipazioni proviene ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5369 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 7 novembre 2019: La pista che sembrava portare al padre di Maurizio non fornisce i risultati auspicati… Niko (Luca Turco) inizia a pensare che Delia (Elena Vanni), la moglie di Aldo Leone (Luca Capuano), possa nascondere qualcosa… Frustrata da come si sta svolgendo la relazione con Denis, Giulia (Marina Tagliaferri) si rende conto che forse deve proprio voltare ...

Anticipazioni Un POSTO al sole Trama Puntate 11-15 novembre 2019 : Diego Denigrato sui Social! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019: Aldo lascia Delia e fa una scoperta shock. Diego torna a casa, ma… Anticipazioni Un posto al sole: Aldo pone fine al suo matrimonio con Delia per poi fare una scoperta scioccante. Diego esce dal carcere, ma viene pesantemente criticato sui social. La nuova insegnante di Bianca crea preoccupazioni in Angela, mentre Carla fa uno spiacevole incontro. ...