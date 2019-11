Ultimo canta L’Ape Maia da Fiorello su Il Ballo Delle Incertezze video

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019)L'Apeda. Nella puntata di Viva RaiPlay di ieri, giovedì 7 novembre,ha accolto in studio ilutorap, Niccolò Moriconi, per un'esibizione al piano. Non è stata Illa canzone scelta per l'esibizione live e neanche I Tuoi Particolari, il brano con il quale ha guadagnato il secondo posto al Festival di Sanremo 2019, in gara nella categoria dei Campioni.ha realizzato a sorpresa una nuova versione de L'Ape, sulla base del singolo che lo ha portato a vivere nella categoriaNuove Proposte di Sanremo, nel 2018. Il risultato è L'Apeinnestata in Il, un nuovo brano a tutti gli effetti, cheironicamente anticipa di voler inserire nella scaletta dei prossimi live. Un'esibizione piano e voce, con profondità estrema come se stessendo la versione originale del ...

