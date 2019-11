Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Taranto un’apertura dove oggi è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte mentre sulla vicenda dell’ ex Ilva dopo l’ultimatum a dartelo rmitaly ancora stallo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio attacca si stanno rimandando l’accordo dobbiamo costringerli arrestare che vola come inaccettabili assurdi 5000 esuberi annunciati per il ministro patuanelli la nazionalizzazione non è più un tabù elenco solo di 24 ore proclamato da Fim Fiom uilm e in tutti i siti migranti 2020-2030 il flusso di nuovi profughi potrebbe raggiungere la cifra record di circa 230 milioni di persone quasi quanto dura l’ora attuale consistenza in Europa Tuttavia gli arrivi previsti non basterebbero più a venire un attimo sibile diminuzione del numero di persone in età attiva il quadro ...

LegaSalvini : ROMA: CINGHIALI LITIGANO TRA I RIFIUTI A AGGREDISCONO UNA DONNA - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 20:10: romadailynews radiogiornale Buonasera dalla… - bezzifer : Ultime notizie governo, annuncio clamoroso di Renzi: “Se si vota…” -