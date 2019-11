UK | Sky sfida BT per i diritti Tv della Champions League

Sky : «Manolas ancora in forse per la sfida contro la Roma» : Le ultime sulla formazione del Napoli di Massimo Ugolini in diretta su dall’Olimpico parlano di un Kostas Manolas ancora in forse. «Il difensore greco ha ancora dolore al costato e non sa se riesce a scendere in campo. Aspetterà fino all’ultimo momento per dare la sua disponibilità all’allenatore, ma è chiaro che Manolas vorrebbe esserci per dare il suo apporto alla squadra e giocare la sua prima da ex contro la ...

La Roma sfida il Napoli : la partita in diretta su Sky : Non c’è tempo per riposare per le squadre di Serie A, già in campo da domani per le gare dell’11esima giornata. Ad aprire il turno di campionato saranno Roma e Napoli, che si ritroveranno una di fronte all’altra all’Olimpico. Per i partenopei sarà fondamentale tornare alla vittoria dopo i due pareggi contro Spal e Atalanta, […] L'articolo La Roma sfida il Napoli: la partita in diretta su Sky è stato realizzato da ...

Napoli-Atalanta - sfida per la Champions : diretta su Sky : Una delle sfide più interessanti tra quelle in programma alla decima giornata di Serie A è quella che si gioca al San Paolo dove il Napoli, reduce dalla delusione per il pareggio rimediato contro la Spal, affronta l’Atalanta, una delle sorprese di questo avvio di campionato nonostante un rendimento decisamente insufficiente in Champions League. Entrambe […] L'articolo Napoli-Atalanta, sfida per la Champions: diretta su Sky è stato ...

La sfida di Diavoli porta il nome di Alessandro Borghi : la serie Sky presentata al Mipcom di Cannes : Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ospiti al Mipcom di Cannes, hanno sollevato il sipario su Diavoli, il thriller finanziario tratto dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera di cui sono protagonisti per Sky Italia. I due attori sono stati tra i grandi nomi - Darren Star, Richard Gere, Ben Stiller e molti altri - ospiti della fiera del mercato mondiale dei contenuti di intrattenimento che presenta ogni anno, al cospetto di circa 14.000 ...