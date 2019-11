“Tuo marito…” Caterina Balivo | succede tutto in diretta Ci ha pensato Vittorio Sgarbi

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 8 novembre 2019)è come sempre un fiume in piena ed anche stavolta l’ha dimostrato totalmente durante la sua presenza a ‘Vieni da me’, il programma condotto da. Il critico d’arte ha fatto dei commenti sulla moglie del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, la quale è ospite fissa in studio: “Sei davvero la moglie dell’allenatore? Complimenti”, ha detto l’uomo che l’ha raggiunta e le ha dato un bacio sulla guancia. Manon ha risparmiato affatto nemmeno la conduttrice: “Hai un marito ‘usato’, aveva già avuto un’altra moglie”. E lei ha risposto con ironia: “Bisognava fare le prove”. Il riferimento è al coniuge della donna, Guido Maria Brera. Ma non sono mancati nemmeno diversi apprezzamenti del personaggio televisivo nei confronti diha spesso provocato la presentatrice, con allusioni e proposte.marito l’hai sposato in chiesa?”, ha ...

Hazzainmydreams : Smettila di fare la sassy queen come tuo marito . - antoniourso1958 : @Raffi1174 Ma tuo marito non è geloso di tanta bontà?????????????? - kuyaikeda : RT @shavitjager: @kuyaikeda my babiest baby Visto la tua nuova condizione mi sembra giusto e adatto regalarvi una scorta infinita di preser… -