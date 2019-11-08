virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - Svagaia : RT @UserQuidam: @Svagaia @repubblica Roma omnia divisa in partes tres. Una intra moenia, Romani Romanorum. Secunda extra moenia sed intra M… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-11-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsNubifragio su Roma, caos traffico: code e rallentamenti su tangenziale e raccordo - Roma Fanpage.it
Nubifragio su Roma, caos traffico: code e rallentamenti su tangenziale e raccordo Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma SULLA VIAFLAMINIA TRA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 16 : 30 : INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE CAMBELLOTTI TRA VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA E VIA CASILINA. ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA STORTA VERSO OLGIATA. CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma TERAMO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 15 : 30 : INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE CAMBELLOTTI TRA VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA E VIA CASILINA. ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA STORTA VERSO OLGIATA. CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma TERAMO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 14 : 30 : SEGNALAZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA LAURENTINA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON , DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALTEZZA DEL ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 13 : 30 : SEGNALAZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA LAURENTINA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON , DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALTEZZA DEL ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 12 : 30 : SEGNALA ZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA LAURENTINA DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON NELLE VICINANZE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE. RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 11 : 30 : SEGNALA ZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA LAURENTINA DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON NELLE VICINANZE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE. RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 10 : 30 : Traffico SPARSO IN CITTA’ MAGGIORI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST SU DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO. SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO. IN CITTA UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PIETRO RomaNI E VIA DEL RISARO VERSO IL CENTRO , ALTRI RALLENTAMENTI SU PIAZZA DELL’ALBERONE, IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DEL MURO TORTO ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 10 : 00 : Traffico SPARSO IN CITTA’ MAGGIORI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST SU DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO. SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO. IN CITTA UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PIETRO RomaNI E VIA DEL RISARO VERSO IL CENTRO , ALTRI RALLENTAMENTI SU PIAZZA DELL’ALBERONE, IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DEL MURO TORTO ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09 : 30 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCEA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA ALTRE CODE ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09 : 00 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 08 : 30 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 08 : 00 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA ...
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO DISAGI ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 20 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA ALL ’APPIA. INTENSO IL Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI ...