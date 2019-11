Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA E POI DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN ZONA MONTAGNOLA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GERGOFILI VERSO IL CENTRO . SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E LAFIUMICINO, MENTRE UN INCIDENTE SI SEGNALA ...

