Torino | numerose richieste di adozione per il bimbo malato abbandonato dai genitori

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ha destato grande emozione la storia di Giovannino, ildi quattro mesi colpito da Itteriosi Arlecchino, una rara ed inguaribile malattia della pelle, che colpisce sin dalla nascita e mette a repentaglio la vita dei piccoli che ne sono affetti. Il padre e la madre del bambino, che avevano utilizzato la fecondazione assistita – non eterologa come si era inizialmente detto, ma con i loro stessi gameti – una volta saputo del male che affliggeva il figlio, non se la sono sentita di riconoscerlo e l’hannonell’ospedale Sant’Anna di. Il neonato è attualmente ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva, dove rimarrà ancora per circa un mese, in attesa di una nuova sistemazione. Nel frattempo è partita una commovente gara di solidarietà per aiutare Giovannino, accompagnata però anche da una serie di polemiche....

