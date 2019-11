The Big Bang Theory 12 su Italia1 | l’ultima stagione dall’8 novembre | 5 motivi per

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Tutte le belle cose devono finire: finalmente arriva in chiaro The Big12 su, l'ultimo capitolo dell'amata sitcom creata da Chuck Lorre. La serie ha chiuso i battenti lo scorso maggio con uno straordinario finale che ha commosso il pubblico americano - l'episodio è stato infatti visto da più di 20 milioni di spettatori. The Big, insieme a Friends, Scrubs e How I Met Your Mother, è probabilmente una delle sitcom americane più seguite e amate. Per dodici anni, dal 2007 al 2019, il quartetto di nerd, composto da Sheldon, Leonard, Howard e Raj, ci ha intrattenuto con le sue esilaranti gag, omaggi alle saghe cinematografiche più cool, e riferimenti alla cultura di massa. Nel momento in cui la bionda Penny si trasferisce ad abitare accanto a loro, tutto cambia. Caratterialmente agli antipodi, la ragazza stravolgerà lo strano e tranquillo mondo dei suoi ...

acmilan : ? Out comes the ball as #JuveMilan draws closer ? ? Tecnica e possesso palla: si avvicina il big match di Torino… - francescocosta : Arriva un nuovo podcast per avvicinarsi alle elezioni americane del 2020 – un anno esatto da oggi – e lo trovate da… - Alejand06620331 : RT @santamaria_real: Godere sul cazzo. Su e giù?? up e Down over the big cock??quanto mi piace essere cagna -