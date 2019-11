Terremoto Marsica | sopralluoghi nelle scuole di molti Comuni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) In conseguenza dei continui eventi sismici che, dalle scorse ore, stanno interessando l’Abruzzo e zone limitrofe al territorio ciociaro, l’Amministrazione provincialeca in una nota di aver predisposto una serie di ispezioni visive negli edifici scolastici superiori. A tal proposito ha inviato unacazione a tutti i sindaci deinei quali insistono le strutture che ospitano gli istituti superiori di secondo grado (Alatri, Alvito, Anagni, Arpino, Cassino, Ceprano, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pontecorvo, Roccasecca, Sora, Veroli e al Commissario straordinario del Comune di Ceccano), nella quale si chiede ai primi cittadini di predisporre l’ordinanza di chiusura dei suddetti istituti anche per la giornata di domani, sabato 9 novembre. In virtù dei controlli da effettuare, per poter consentire la ...

RaiNews : Scossa in Abruzzo, gente in strada nella Marsica #Terremoto - kospeti : RT @RaiNews: Scossa in Abruzzo, gente in strada nella Marsica #Terremoto - SignorAldo : RT @Agenzia_Italia: Terremoto: nella notte altre due scosse nella Marsica -