Studente si suicida dopo bocciatura | per la Cassazione la scuola non ha colpa

(Di venerdì 8 novembre 2019) Quando i giovanissimi vivono un disagio esistenziale possono arrivare a compiere anche dei gesti estremi. Non è raro venire a conoscenza di ragazzi e ragazze che sino perché hanno preso un brutto voto ao sono stati bocciati. Di questo tema estremamente delicato si è occupata recentemente anche la Corte Suprema di. Nella Sentenza n° 27985/2019 della Terza Sezione Civile viene chiarito che non è possibile stabilire alcun nesso di causalità tra il suicidio delloe il mancato preavviso ai suoi genitori della sua. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte Il giudice di legittimità si è trovato di fronte al ricorso presentato da una coppia di genitori che nel 2005 hanno perso il loro unico figlio. Questi, infatti, aveva deciso di togliersi la vitaessere venuto a sapere che sarebbe stato bocciato alla fine del secondo anno di liceo ...

