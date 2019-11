Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) (foto: Pixabay) Manuel Bortuzzo nel corso di Che tempo che fa ha annunciato che la sua lesione spinale,racconta anche nel suo libro Rinascere, non è completa. “Una notizia pazzesca”, a lungo tenuta per sé,ha commentato il nuotatore, confermando la presenza dopo il colpo ricevuto lo scorso febbraio di un filamento. Di qualcosa – presumibilmente a livello anatomico – cheaprire le porte a un recupero di funzione, impensabile fino a qualche anno fa. Lesioni complete e incomplete Solo negli ultimi anni, infatti, è cominciato a diventare chiaro che sifare qualcosa per favorire le ri-connessioni tra le zone a monte e a valle delle lesioni che impediscono la comunicazione nervosa e il movimento (sebbene la perdita di movimento sia solo una delle possibili conseguenze di una lesione spinale). Ma non in tutti i casi le comunicazioni sono del tutto interrotte, e la ...

MilanoCitExpo : Stimolazione elettrica, come funziona la nuova tecnica che potrebbe restituire la mobilità a Manuel Bortuzzo… - luigidegennar : A Superquark: 'Addormentarsi con un click' induzione del sonno con debole stimolazione elettrica A breve saranno i… -