Star Citizen | il nuovo filmato mostra una missione di salvataggio | il finanziamento

Star Citizen : disponibile una nuova prova gratuita del simulatore spaziale : Siete sempre stati curiosi di provare Star Citizen, il simulatore spaziale di Cloud Imperium Games attualmente in sviluppo da quasi otto anni? Allora fino al 3 novembre potete farlo a titolo gratuito grazie ad una versione di prova.L'evento di volo libero di Star Citizen ha lo scopo di mostrare tutto ciò che è stato introdotto nell'ultimo aggiornamento Alpha 3.7. Ciò include l'esplorazione delle nuove caverne sui vari pianeti e lune, la ...

Star Citizen si aggiorna con il lancio dell'alpha 3.7 : Il team dietro il progetto Star Citizen ha pubblicato un importante nuovo aggiornamento per il suo gioco multiplayer. Denominata alpha 3.7, questa versione dell'universo persistente (o PU, come viene chiamato) include grotte sotterranee, il noleggio di navi e altro. Le patch note sono disponibili online.A partire dall'11 ottobre, lo Star Citizen PU include vasti sistemi di grotte sotterranee su pianeti, lune e asteroidi. I giocatori possono ...

Star Citizen? “È come sviluppare tre tripla A simultaneamente” - speciale : Star Citizen sarà il videogioco più complesso di sempre. Quello più strutturato, più profondo. Anzi, facciamola breve: Star Citizen sarà il gioco più bello a memoria di videogiocatore.D'accordo: ammesso e non concesso vedrà mai la luce.Bramato come il nirvana da milioni di fedelissimi che negli anni - sette per l'esattezza, roba tipo I Promessi sposi del Manzoni in quanto a gestazione - hanno aperto volentieri il portafoglio facendolo diventare ...

Questa sera alle 22 : 30 saremo in diretta con Star Citizen : Questa sera non prendete impegni perché ci sarà una nuova diretta di Eurogamer.it dedicata a Star Citizen. Nonostante non sia ancora uscito ufficialmente, il gioco di Cloud Imperium Games aggiorna l'alpha costantemente.Questa volta potremo vedere quali saranno le modifiche e le aggiunte apportate con la nuova patch 3.7. A mostrarci l'universo di Star Citizen attraverso la diretta che si terrà alle 22:30 ci sarà LoZioAriaR assieme ai suoi ...