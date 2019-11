Spazio | il razzo Vega volerà di nuovo alla fine di marzo 2020 | “Ormai concluse le

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) È pronto a ripartire ail, il lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dAvio. Lo ha detto oggi a Milano l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, a margine della presentazione del modello in scala 1:1 del lanciatore spazialepresso il Museo della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La data del lancio è stata definita una volta appurate le cause che nel luglio scorso avevano portato al fallimento del lancio. “Tutte le attività di indagine si sono– ha detto ancora Ranzo – e così le attività correttive. Dmetà dello scorso settembre si è iniziato ad applicarle. Le componenti che verranno impiegate nel prossimo volo sono state prodotte e in fase di assemblaggio“. Il piano, ha ...

