Sistemi antiabbandono - Il governo potrebbe rinviare le sanzioni

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ill'applicazione delleper il mancato rispetto dell'installazione dei dispositivinelle auto. La relativa legge è entrata in vigore il 7 novembre scatenando, però, un vespaio di polemiche politiche. Per placare gli animi è intervenuta Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Lesono previste dalla legge ma siamo disponibili a posticipare l'entrata in vigore delle. I costi dei nuovi dispositivi sono alti e ancora non sono scattati gli incentivi".Serve un emendamento apposito. Nello specifico è prevista per la mancata dotazione dei dispositivi una multa da 81 a 326 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Per i recidivi scatta anche la sospensione della patente per un periodo da 15 giorni a due mesi. Alcuni deputati, alla luce di un sistema ancora non pronto per erogare ...

Unomattina : Ieri è scattato l’obbligo di adottare i cosiddetti sistemi “antiabbandono”, per chi trasporta bambini fino a 4 anni… - dinoadduci : Sistemi antiabbandono - Governo pronto a rinviare le sanzioni - EdwardGnudi : Manco se le istruzioni ve le da @IKEAITALIA riuscite a fare una legge con il verso. #antiabbandono -