Sinner-Kecmanovic | NextGen 2019 oggi | orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la

NextGen 2019 : Jannik Sinner cerca la prima finale nel circuito maggiore - di fronte a lui l’ostacolo Miomir Kecmanovic : Stasera alle 21.00 Jannik Sinner giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic al Palalido di Milano la semifinale delle NextGen ATP Finals, la seconda della sua giovane carriera dopo quella raggiunta ad Anversa tre settimane fa e persa in due set da Stan Wawrinka, che lo aveva già battuto in quattro set al primo turno degli US Open. Per una volta ieri Sinner si è dimostrato umano: contro il francese Ugo Humbert, già eliminato dal torneo, ha ...

NextGen 2019 : Kecmanovic l’avversario di Sinner in semifinale - nell’altra saranno di fronte De Minaur e Tiafoe : Oltre a quello di Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali e battuto dal francese Ugo Humbert, che da eliminato ha giocato di gran lunga la sua miglior partita del torneo, al Palalido di Milano si sono disputati gli altri tre match della terza e ultima giornata della fase a gironi delle NextGen ATP Finals. La cronaca del match di Jannik Sinner Le due partite del gruppo A sono filate via velocissime, un’ora o poco più. Nella ...

Sinner-Kecmanovic - semifinal NextGen 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Jannik Sinner affronterà il serbo Miomir Kecmanovic nella semifinale delle Next Gen ATP Finals 2019. Il tennista italiano, già certo del primo posto nel gruppo B indipendentemente dal risultato del match di stasera contro il francese Ugo Humbert, incrocerà lo slavo che oggi ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina garantendosi così il secondo posto nel gruppo A alle spalle dell’australiano Alex de Minaur che attenderà il vincente ...