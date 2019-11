Sider Alloys | Todde | ‘obiettivo è sciogliere nodo costo energia entro fine mese’

Alluminio - giorni contati per Eurallumina e Sider Alloys : a rischio investimenti e posti di lavoro : Sider Alloys, gruppo svizzero che dal 2018 è subentrato all’Alcoa, aspetta da mesi la firma del contratto per la fornitura di energia. Eurallumina, invece, denuncia gravi ritardi nell’iter per l’avvio degli interventi necessari alla ripresa della produzione